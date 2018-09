Orkanen Florence har efterladt fatale ødelæggelser.

Mens den bevæger sig længere op i landet fra den amerikanske østkyst, vokser myndighedernes overblik over de skader, stormen har efterladt i sit spor.

På den menneskelige side er skaderne i form af omkomne blevet opjusteret til 23 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de mange tragiske skæbner, findes der dog også historier, som har en lykkelig afslutning.

I det hårdt ramte North Carolina blev tre generationer af en familie ifølge New York Post redet fra orkanens enorme vandmasser.

Alt sammen takket være de sociale medier.

Breeanna Perry blev torsdag fanget i sit hjem med sin mor og mormor, mens den stigende vandstand tvang dem i sikkerhed på husets loft. Her ringede de forgæves efter hjælp. Til sidst brugte hun mobiltelefonens sidste batteritid på et opslag på Twitter.

'Hvis nogen kan hjælpe.. vores bil er under vand, og det er vores hus også. Vi er indespærret på loftet. Telefonen går snart ud. Please send hjælp', skrev hun og tilføjede sin adresse.

If anybody could help... our cars is under water and so is our house stuck in attic. Phone about to die please send help to 611 Watson ave, new bern. NC — bree (@Breeanna_xoxo) 14. september 2018

Det desperate opslag blev delt mere end 10.000 gange, hvilket førte til, at familien blev redet få timer senere.

Ifølge lokale myndigheder har flere hundrede personer været redet fra kystbyerne henover fredagen og lørdagen.

Orkanen har nu kurs mod delstaten Virginia og videre mod det nordøstlige USA. Indtil videre har den afgivet 91 centimer nedbør over North Carolina og skabt en stormflod.

Netop vandmasserne har været med til at kræve flere liv. Mandag kunne Tony Underwood, der er talsmand for Union Countys politikreds i North Carolina, ifølge AP oplyse, at man havde fundet en savnet etårig dreng død.

Politiet kunne berette, at den etårige gled bort fra sin mor, da hun var ved at køre dem ud og besøge noget familie. Hun kørte forbi en blokade af en vej, da den i hendes øjne så ud til at være skubbet til side og ophævet.

Hun blev herefter overrasket af store mængder vand og kraftig strøm på tværs af kørebanen. Hun mistede kontrollen over bilen, der blev ført af kørebanen af vandmasserne og op imod nogle træer langs vejen.

Her sad bilen i klem. Det lykkes moren at få sin etårige dreng og sig selv ud af bilen. Men vandet stod ifølge Underwood for højt, og moren mistede grebet om sin søn.