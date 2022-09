Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag ramte orkanen Fiona Puerto Ricos sydvestlige kyst.

Hundredvis blev evakueret, og store mængder af brunligt vand er fosset ind over biler, huse og en lufthavn i den sydlige del af øen.

Man forventer, at der kommer endnu mere vand i løbet af mandag, skriver CBS News.

»Ødelæggelserne er katastrofale,« sagde Puerto Ricos guvernør Pedro Pierluisi søndag.

Orkanen skyllede en bro væk i den centrale bjergby Utuado, hvilket du kan se på videoen øverst i artiklen.

Der blev også rapporteret om store jordskred, hvor vand strømmede ned ad store plader af knust asfalt og ind i kløfter søndag.

Søndag resulterede orkanen også i, at øens beboere blev efterladt uden strøm.

Pedro Pierluisi sagde i den forbindelse, at man iværksatte 'rette protokoller' for at få strømmen tilbage.