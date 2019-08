Folk i Florida opfordres til at samle forsyninger, der kan række i syv dage, mens orkan nærmer sig delstaten.

Floridas guvernør, Ron DeSantis, erklærer undtagelsestilstand, da orkanen Dorian nærmer sig den amerikanske delstat.

Det skriver guvernøren på Twitter.

Undtagelsestilstanden gælder amter, der ligger i orkanens forventede bane hen over delstaten.

Dorian bevægede sig onsdag hen over en række øer i Det Caribiske Hav. Her tog den til i styrke og blev opgraderet til en kategori 1-orkan. Det skriver ABC News.

- I dag erklærer jeg undtagelsestilstand for at sikre, at Florida er forberedt på orkanen Dorian, skriver Ron DeSantis i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for folk på Floridas østkyst at holde nøje øje med stormen. Alle i Florida bør have forsyninger til syv dage, inklusive mad, vand og medicin, og de bør have en plan i tilfældet af en katastrofe, tilføjer guvernøren.

Det forventes, at orkanen vil ramme den tætbefolkede østlige del af Puerto Rico onsdag.

Derefter vil den ifølge prognoserne sætte kurs mod de amerikanske delstater Florida og Georgia.

Her ventes Dorian at ramme sent i den kommende weekend, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/