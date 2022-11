Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Orkanen Nicole er lige nu på vej fra Bahamas mod Florida. Regnen pisker allerede ned i Miami, og vejrudsigten lover mere vind og voldsomt meget regn.

Det er et uheldigt tidspunkt, at vejrguderne vælger at blande sig., og det gør et i forvejen uforudsigeligt valg endnu sværere at kalde. For det er svært at vurdere, hvilke befolkningsgrupper stormen vil kunne få til at blive hjemme.

Florida ser ud til at ville stemme Republikansk. Ron DeSantis, der anses som den store udfordrer af Donald Trump internt i partiet. genopstiller som guvernør, mens Republikanske Marco Rubio er ude i en hård duel med Miamis tidligere politichef, Demokraten val Demmings.

Både Donald Trump og Ron DeSantis holder i aften valgfester i Florida, men solskinsstaten lever på ingen måde op til sit tilnavn. Der forventes oversvømmelser og meget kraftig vind.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker det spændende Midtvejsvalg fra Miami, Florida Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker det spændende Midtvejsvalg fra Miami, Florida

Føderale valgobservatører blev tirsdag morgen nægtet adgang til Floridas valgsteder. De var udsendt for at sikre, at der ikke forekommer intimidering af vælgere eller forsøg på snyd med stemmerne.

Men lige nu er det nok mere spørgsmålet om, hvordan borgerne rent faktisk kommer til stemmeurnerne, der præger samtalerne i Florida. Gerne flyder i vand, og palmerne bøjer sig i vinden.