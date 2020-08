En kategori 4 orkan har ramt Texas i USA. Og i staten Wisconsin har guvernøren erklæret undtagelsestilstand, efter politiet søndag skød en ubevæbnet sort mand i ryggen.

Samtidig afholdt Republikanerne og deres præsident, Donald Trump, et kæmpemæssigt konvent, der kulminerede natten til fredag, hvor Donald Trump officielt bliver partiets kandidat til præsidentvalget 3. november.

Dårlig timing? Overhovedet ikke.

»Begge dele spiller perfekt med ugens Trump-fest. Og hvis præsidenten spiller sine kort rigtigt, kan han vende begge potentielle tragedier til politisk gevinst.«

I byen Kenosha, Wisconsin er der erklæret undtagelsestilstand. Foto: Brandon Bell - AFP

Sådan siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Og på tv-stationen MSNBC er værten Rachel Maddow helt enig:

»Texas er i forvejen en Trump-venlig stat. Og hvis præsidenten her er hurtigt ude med nødhjælp og beredskab, så kan han vinde relativt lette point ved at vise sin styrke under pres. Og selvom raceoptøjer i Winsconsin er helt forståeligt, så kan Trump bruge det i kampen om at beholde sine hvide, ikke-collegeuddannede kernevælgere.«

Allerede på den første aften i det igangværende republikanske konvent, talte både præsidentens søn Donald Trump Junior og Patricia og Mark McCloskey (advokatparret med pistol og maskingevær fra St. Louis) om 'truslen imod forstadslivet'.

Ægteparret Patricia og Mark McCloskey blev landsberømte, da de sigtede på Black Lives Matter-demonstranter med hhv pistol og semiautomatisk gevær. Mandag talte de til årets republikanske konvent. Foto: AFP

Og med tv-reportager om vold, hærværk, ildspåsættelse og natten til onsdag, to mord i den lille by Kenosha, Wisconsin, kan Trump slå på én af sine mærkesager: Støtte til det amerikanske politi.

»Trump spiller på frygten for 'de fattige' og frygten for socialisme. Og med Kenoshas brændende bygninger i baggrunden, vil den taktik være endnu mere effektiv,« siger Stephen Henderson.