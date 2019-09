Delstaten North Carolina har søndag erklæret undtagelsestilstand, mens de venter på orkanen Dorian.

Det oplyser guvernør Roy Cooper på Twitter.

'Der er erklæret undtagelsestilstand i vores stat. Folk i North Carolina bør forberede sig og lytte til de lokale ledere for opdateringer på det voldsomme vejr. Tag venligst tid til at forberede jer nu,' skriver han.

Lørdag blev turister og indbyggere fra den nordlige kyst på Bahamas evakueret som konsekvens af netop orkanen Dorian.

A state of emergency has been declared for our state. North Carolinians should prepare, and listen to local leaders for updates on severe weather. Please take the time now to prepare for possible effects of #Dorian https://t.co/sxJtKsUixM — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 1, 2019

Søndag ventes orkanen så at ramme Bahamas med vindstød på op til 240 kilometer i timen og vil bringe enorme mængder af regn med sig.

Det er i midten af næste uge, at Dorian forventes at ramme Georgia, South Carolina og North Carolina, hvor sidstnævnte altså søndag morgen har erklæret undtagelsestilstand.

Fredag erklærede Georgia undtagelsestilstand forud for Dorian.

Allerede mandag forventes den at ramme Florida, og Dorian er inden vokset til den ekstremt farlig kategori 4-orkan, der er det næsthøjeste niveau for orkaner.