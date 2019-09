Orkanen Lorenzo hærger lige nu i Atlanterhavet og har direkte kurs mod populært feriemål.

Faktisk blæser Lorenzo i øjeblikket med vindstød på op mod 277 kilometer i timen.

Det er, hvad der svarer til en kategori-4 orkan. Og selvom orkanen befinder sig i Atlanterhavet, er den ikke langt fra øgruppen Azorerne ud for Portugals kyst. Det skriver TV 2.

Orkanen befinder sig ca. 2600 kilometer sydvest for øgruppen, og selvom det lyder af meget, er der ikke lang tid til, at øgruppen kan blive ramt.

Prognoserne siger nemlig, at Lorenzo kan ramme Azorerne allerede i næste uge.

Dog ikke som en kategori-4 orkan, men som en kategori-2 orkan. Det vil sige med kraftige vindstød på op til 194 kilometer i timen, skriver TV 2.

Hvis prognoserne holder, vil Lorenzo blive den kraftigste orkan, som den portugisiske øgruppe har set i 93 år.

Tropiske orkaner i det østlige Atlanterhav sker ellers ikke så ofte. Men i år har vandet været sjældent varmt, hvilket har givet næring og mulighed for, at Lorenzo kunne blive dannet.

Stormen 'Knud' ramte Danmark med vindstød af orkanstyrke i 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Stormen 'Knud' ramte Danmark med vindstød af orkanstyrke i 2018. Foto: Henning Bagger

Når Lorenzo har passeret Azorerne, vil den herefter rette kurs mod Europa.

Det er dog langt fra alle, der vil blive ramt.

TV 2 skriver, at Irland risikerer at blive ramt af enten storm eller orkan. De påpeger dog, at usikkerheden her er stor.

Sidst vi i Danmark havde vinde med orkanstyrke var i 2018, da 'Knud' raserede. Her blæste den med vindstød på 124 kilometer i timen.