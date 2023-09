Guvernør Maura Healey erklærer fredag undtagelsestilstand i den amerikanske stat Massachusetts.

Det skyldes, at der fredag og lørdag ventes stærk vind, regn og oversvømmelser, skriver lokale trafikmyndigheder på det sociale medie X.

Uvejret ventes grundet orkanen Lee, der ventes at ramme den amerikanske østkyst fredag.

Healey beder US Department of Homeland Security om at frigive ressourcer til at hjælpe lokalsamfundet under stormen.

Transportmyndigheder beder chaufførerne om at være forsigtige og planlægge grundigt.