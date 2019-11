Der befinder sig 156 danske universitetsstuderende i Hongkong, mens urolighederne har lukket flere skoler.

Den danske sømandskirke, generalkonsulatet og handelskammeret i Hongkong tilbyder hjælp til danske studerende, der befinder sig i storbyen.

Det oplyser Frank Jensen, der er kirkerådsformand for sømandskirken i Hongkong.

Natten til fredag dansk tid har de danske organisationer i samarbejde med deres nordiske pendanter holdt et møde for de mange nordiske studerende, der er på udveksling i Hongkong.

Her er de studerende blevet tilbudt råd, støtte og vejledning i forbindelse med urolighederne, som de seneste dage er trængt helt ind på universiteterne i Hongkong.

Der befinder sig i alt 156 universitetsstuderende fra Danmark i Hongkong.

- Vi rækker ud til de universitetsstuderende for at gøre opmærksomme på, at vi er til stede og klar til at hjælpe, siger Frank Jensen fra den danske sømandskirke.

- Som kirke fokuserer vi særligt på alt det humanitære. Vi er til rådighed for alle danskere i Hongkong, men i særlig grad de studerende, fordi universiteterne nu er begyndt at lukke ned grundet urolighederne.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) anbefalede i denne uge sine studerende i den uroplagede storby at rejse hjem.

Frank Jensen oplyser, at sømandskirken blandt andet har hjulpet med at indlogere fem danske studerende, som havde brug for at komme væk fra universiteterne.

- Det er blandt andet den type hjælp, vi kan tilbyde, siger han.

Frank Jensen oplyser, at de danske organisationer koordinerer hjælpen i samarbejde med de fastboende danskere, der befinder sig i Hongkong.

- Det er fantastisk at se, hvordan de fastboende danskere har tilbudt deres hjælp til de studerende, der eksempelvis har haft brug for husly eller transport, siger kirkerådsformanden.

De voldsomme protester i Hongkong er tiltaget den seneste uge, hvor urolighederne har kostet to personer livet.

