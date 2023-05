»I gaderne hober skrald sig op, og der mangler rent vand, så der er risiko for sygdomsudbrud som malaria og denguefeber.«

Sådan skriver Læger uden Grænser i et opslag på Twitter om situationen i Sudan.

Hårde kampe brød ud i Sudan i midten af april mellem regeringshæren og den magtfulde RSF-milits.

Kampe der er gået hårdt ud over civilbefolkningen

I et ødelagt medicinsk lager i byen Nyala prøver folk at redde, hvad der er tilbage. Foto: - Vis mere I et ødelagt medicinsk lager i byen Nyala prøver folk at redde, hvad der er tilbage. Foto: -

»Intense kampe forhindrer stadig mange civile i at få akut hjælp. I Khartoum har vi doneret forsyninger til 5 hospitaler, blandt andet 10 ton til Jabra-hospitalet til behandling af sårede. Et team af vores kirurger er klar til at rykke ind. Sundhedssituationen i hovedstaden i,« skriver Læger uden Grænser og fortsætter:

»Sudan er katastrofal. Udover sårede mangler patienter med kroniske sygdomme og fødende også hjælp. Uden flere medicinske forsyninger vil vi se flere miste livet.«

FNs generalsekretær António Guterres sagde i dag på et pressemøde i Nairobi, Kenya, at den nuværende situation i Sudan er »dybt bekymrende«, og gentager sine advarsler om, at konflikten breder sig til nabolandene.

Guterres forklarede også, at det ikke er lykkedes at stoppe de kampe, der har drevet titusindvis af flygtninge ud af Sudan, og som nu rejser en frygt for en kommende humanitær katastrofe.