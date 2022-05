En russisk sejrsparade på Den Røde Plads med ydmygelse af 500 ukrainske krigsfanger.

Det kan blive scenariet 9. maj på russernes årlige mærkedag, hvor de markerer Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Det mener den russiske menneskerettighedsorganisation Gulagu.net, som henviser til kilder i Kreml.

Den norske avis Dagbladet har talt med grundlægger og leder Vladimir Osetsjkin, som på baggrund af pålidelige efterretninger frygter, at russerne kan finde på at ydmyge ukrainske krigsfanger under 9. maj-paraden.

»Vore kilder er troværdige,« siger han til avisen og tilføjer:

»Vi beder russiske myndigheder om at opgive denne umenneskelige og nedværdigende idé.«

Skulle russerne vælge at udstille deres krigsfanger på den måde, vil det være et brud på krigens love.

De bange anelser er imidlertid ikke grebet ud af den blå luft. Russerne har nemlig gjort det før.

Under Anden Verdenskrig blev 57.000 tyske krigsfanger tvunget til at marchere gennem Moskva. Formålet var at vise Sovjetunionens overmagt.

Under Anden Verdenskrig blev 57.000 tyske krigsfanger tvunget til at marchere gennem Moskva. Formålet var at vise Sovjetunionens overmagt.

»At marchere krigsfanger over Den Røde Plads i et primitivt forsøg på at ydmyge er det reelle barbari. Det vil udgøre et ekstremt eklatant brud på alle konventioner, som handler om behandling af krigsfanger, og det vil skabe en voldsom negativ respons i Vesten. Det vil være at synke ufatteligt dybt.«

Det siger den norske ekspert Sven G. Holtsmark, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole.

Hverken han eller Ruslands-eksperten Jakub Godzimirski mener dog, at en sådan demonstration er særlig sandsynlig.

Samtidig vil de dog ikke afvise muligheden.

»Vi har set, at Putin har taget valg, det har været vanskelige at se komme, så det kan ikke helt udelukkes, men jeg tror ikke, at det vil tjene ham,« siger Godzimirski til Dagbladet.

Der har længe været talt om, at præsident Putin i år vil bruge den årlige mindedag i sin krigspropaganda.

Blandt andet er der forlydender om, at han er tæt på at annektere de to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.