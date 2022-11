Lyt til artiklen

»Det er virkelig bekymrende, at vi på grund af forretningsinteresser sælger ud af vores værdier. Europa finansierer krigsmaskinen direkte, og alle lande bør deltage i at gøre os mindre afhængige af russisk import.«

Sådan siger Roland Papp, Senior Policy Officer i Transparency International, til norske Børsen.

Den import, han taler om, som finansierer Ruslands krig i Ukraine, er de diamanter, som fortsat strømmer ind i Antwerpen, Belgien fra Rusland.

For selvom Vesten har indført et væld af sanktioner mod Rusland, siden landet i starten af 2022 invaderede Rusland, er det fortsat muligt at importere russiske diamanter.

Blandt andet fra det russiske statsejede diamantselskab Alrosa, som direkte har finansieret en russisk kampubåd.

Det har ellers flere gange været på tale at gøre diamantindustrien til en del af sanktionerne, og det er selvom, at kun ét land i Europa for alvor ville lide under den manglende import.

Nemlig Belgien.

»Nogle medlemslande prøver at svække EUs sanktionssystem på grund af deres egen økonomiske interesse. Når det gælder diamanter, er det den belgiske regering som blokerer,« hævder Papp.

Den belgiske statsminister, Alexander De Croo, har ellers flere gange udtalt, at landet ikke er imod diamantsanktioner. Samtidig har belgiske tjenestefolk i EU dog advaret mod, at sanktioner vil koste mange arbejdspladser, skriver EU Observer.

Belgien har også flere gange sagt, at de går forrest i indsatsen mod bloddiamanter, men det giver Roland Papp ikke meget for, så længe landet køber fra Rusland.

»Hvis de fortsat glædeligt køber russiske diamanter, beviser det, at indsatsen ikke er så seriøs. Russiske diamanter er bloddiamanter.«

Sidste år importerede Antwerpens diamantindustri russiske rådiamanter for 1,8 milliard dollar. I løbet af 2022s første otte måneder, er der importeret for 1,2 milliarder euro.