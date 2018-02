Senatet i delstaten Oregon har vedtaget et lovforslag, der forbyder en række personer at købe skydevåben.

Salem. Som den første amerikanske delstat reagerer Oregon nu på de protester, der er opstået i kølvandet på et skoleskyderi i Florida i sidste uge.

Senatet i Oregon har torsdag således vedtaget et lovforslag, der betyder, at folk, der er dømt for stalking, vold i hjemmet eller idømt polititilhold, ikke længere må købe eller eje skydevåben og ammunition.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 16 for og 13 imod.

Dermed er Oregon den første delstat, der strammer sin våbenlov efter skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida onsdag i sidste uge. Skyderiet kostede 17 personer livet.

Efterfølgende har blandt andre ofrenes pårørende opfordret til en stramning af USA's liberale våbenlov.

I den ramte stat Florida stemte politikerne i Repræsentanternes Hus tirsdag også om et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben. Her blev forslaget dog nedstemt.

Torsdag havde USA's præsident, Donald Trump, besøg i Det Hvide Hus fra studerende, lærere og familier fra Marjory Stoneman Douglas High School.

Her diskuterede de, hvordan man kan styrke sikkerheden på amerikanske skoler. Ved mødet foreslog Trump blandt andet at fjerne våbenfri zoner ved landets skoler. Han luftede også idéen om at bevæbne lærere.

Senere tweetede han, at han vil være hårdere omkring baggrundstjek.

Han vil også hæve minimumsalderen for våbenkøbere til 21 år og forbyde særlige anordninger, der forvandler almindelige rifler til automatvåben, der kan affyre hundredvis af patroner i minuttet.

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blandede sig onsdag aften også i diskussionen om USA's våbenlov.

I et tweet opfordrede han således direkte præsident Donald Trump til at lytte "til kravene fra ungdommen, som kræver våbenkontrol".

