Før var området kendt for sine mousserende vine og en imponerende saltmine.

Nu bliver det beskrevet som et levende helvede.

Kampene i den østukrainske by Bakhmut er blandt de mest voldsomme og intense under hele den russiske invasion af nabolandet. Og de fortsætter ufortrødent i disse dage.

Det er her, Rusland lige har fokuseret en stor del af sin krigsindsats i Ukraine. Det er her, en del af Østukraines fremtid afgøres.

Bakhmut er nærmest jævnet med jorden.

Scenerne på slagmarken minder om en anden tid.

»Rusland ser det tilsyneladende som meget vigtigt at erobre mere af Donetsk-regionen, som de officielt har annekteret. Lige nu sidder de kun på 55 procent,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

»Derfor har man smidt nogle af de bedste enheder, man har, ind i kampen om Bakhmut. Det gælder også Wagnergruppen,« uddyber han.

Selvom den russiske hær har smidt enorme ressourcer ind i at indtage Bakhmut, så holder de ukrainske styrker fortsat stand.

Men det er under brutale forhold.

»Området, hvor de kæmper, minder om det, man så under Første Verdenskrig med skyttegrave. Det er ekstremt hårde forhold. Og de ukrainske styrker er oppe mod en stor overmagt, når det kommer til antallet af russiske soldater,« forklarer Claus Mathiesen.

Han har blandt andet hørt meldinger om, at Rusland har syv soldater i området omkring Bakhmut for hver gang, Ukraine har en.

Ukrainsk artilleri ved Bakhmut i november måned.

Alligevel går det kun langsomt frem for invasionsstyrken.

»Så vidt jeg kan se, så gør Rusland fremskridt. Men det går meget langsomt,« siger Claus Mathiesen.

B.T. har talt med en ukrainsk tolk, som har besøgt Bakhmut under den russiske invasion.

Byen har længe ligget på frontlinjen. Og det var den også, da tolken Aleksandr senest var i Bakhmut i sommer.

Dengang var situationen dog en anden.

»Når Bakhmut blev bombet i sommer, så var byens myndigheder hurtige til at få ting som elektricitet og varme tilbage. Sådan er det ikke længere. Bakhmut er totalt ødelagt,« fortæller han.

Han stammer selv fra Donetsk-regionen og har derfor besøgt Bakhmut flere gange i sit liv.

De omfattende ødelæggelser, han fortæller om, kan man se med egne øjne, hvis man går på sociale medier og søger på byens navn.

Lokale beboere i Bakhmut.

Bygninger jævnet med jorden, konstante ildkampe, voldsomme eksplosioner og brande. Total ødelæggelse.

»Folk er flygtet fra byen. Der er hårde kampe. Man kan godt tage dertil, men det er med livet som indsats,« siger Aleksandr.

Gennem de seneste måneder er netop Bakhmut blevet centrum for nogle af de hårdeste kampe i Østukraine. Rusland har sågar flyttet tropper fra Kherson i syd til Bakhmut.

Det skyldes ikke så meget selve byen, som det, den kan åbne for, fortæller Claus Mathiesen.

Ruinerne efter hårde kampe i Bakhmut.

»De to vigtigste byer i Donetsk-regionen, som russerne endnu ikke har taget, er Kramatorsk og Slavjansk. Og her er Bakhmut et vigtigt skridt på vejen,« forklarer han.

For Ukraine er Bakhmut en vigtig by at holde.

Den ligger ikke langt fra byen Sjevjerodonetsk, som var genstand for brutale kampe tidligere på året. Og så giver den en buffer mod yderligere russiske angreb mod vest.

Claus Mathiesen forudser dog ikke, at kampen om Bakhmut vil stilne af, som vinteren skrider frem.

»Ordren om at indtage yderligere territorium i det østlige Ukraine kommer fra allerhøjeste sted i Rusland,« siger han og uddyber.

»Krigen er ikke gået i stå, selvom vinteren er på vej. Vi vil fortsat se troppebevægelser og indædte kampe, som vi ser i Bakhmut.«