Søndag morgen modtager det norske politi en anmeldelse om en brand i et boligkompleks i Lørenskog. Da de kommer frem, bliver de dog mødt af en skadet mor - hvis tilstand der lige nu er kritisk - og to livløse børn.

Børnene fik med det samme hjerte- og lungehjælp, men det lykkedes ikke at redde dem.

Nu reagerer den kommunale ordfører Ragnheim i Lørenskog på episoden.

»Det er helt forfærdeligt. Jeg synes, det er helt grusomt, og jeg tænker på de berørte« siger hun til Dagbladet og fortæller, at kommunens kriseteam har været på sagen siden i morges, hvor hændelsen fandt sted.

Det var klokken 08.30 i morges, at politiet modtog anmeldelsen, hvorefter de kørte til den private adresse.

Efter politiet konkluderede, at børnenes liv ikke var til at redde, og moren blev kørt på sygehuset, begyndte de deres efterforskning.

Dødsfaldene efterforskes lige nu som mistænkelige.

Derfor er politiet lige nu i gang med at foretage vidneafhøringer, for at finde ud af, hvad der præcist er sket.

En kriminaltekniker har også været på stedet, for at lave en findestedsundersøgelse.

Den præcise årsag til den forfærdelige hændelse, kender vi endnu ikke.