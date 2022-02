Ordene var bare nogle få ud af rigtigt mange fra Vladimir Putin. Men de sad fast.

»Det var fornærmende og nedladende, hvis ikke også sexistisk og kvindehadende,« som seniorreporteren Alex Marquardt analyserer hos CNN.

Det var natten til tirsdag, at den russiske præsident lod replikken falde. Det skete på et pressemøde med den franske præsident, Emmanuel Macron, efter at de to havde haft et fem timer langt møde om den højspændte situation i Ukraine.

Her kom Vladimir Putin med et længere verbalt angreb på nabolandet, hvor det blandt andet fremgik, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, burde leve op til forpligtigelserne i den såkaldte Minsk-aftale.

»Om du kan lide det eller ej, må du leve med det, min smukke,« lød det i den forbindelse fra den russiske topleder.

Bemærkningen har siden vakt enorm opsigt ikke bare i Ukraine, men også i Rusland.

For linjen skulle være et næsten direkte citat fra en gammel, russisk folkesang om arrangerede ægteskaber, hvor den direkte henvender sig til kvinden med en opfordring til at skulle finde sig i forholdene og enhver behandling fra ægtemanden.

»Det er ingen tvivl om, at Putin fortæller Zelenskij, at han skal underkaste sig,« siger Alex Marquard fra CNN:

»Og det falder meget godt i tråd med, hvordan vi ved, at Putin ser på Ukraine: At det ikke er et rigtigt land, at det er inferiørt, at det er et sted, hvor han bare kan vandre ind og annektere en halvø (som med Krim i 2014, red.). Og det falder meget godt i tråd med den grove og rå sprogbrug, Putin også tidligere har benyttet sig af.«

Linjen fra den gamle folkesang er endda siden blev genopfrisket af punkrock-bandet Krasnaya Plesen i 1980erne. Her lyder det i en sang, der blandt handler om voldtægt og nekrofili: »Sovende skønhed i en kiste, jeg krøb op og kneppede hende. Om du kan lide det eller ej, sov min smukke.«

Derfor væltede spørgsmålen dagen derpå ind over Vladimir Putins pressetalsmand, Dmitrij Peskov, i Kreml.

Var der tale om en skjult seksuel betydning?

»Præsidenten mente, at hvis en stat med underskrift fra statsoverhovedet har forpligtiget sig til visse forskrifter, så skal de overholdes,« lød det fra talsmanden med henvisning til den tidligere nævnte Minsk-aftale.

Er Putin klar over, at et russisk band har brugt en lignende linje i en sang?

»Jeg er ret overbevist om, at Putin ikke kender til det band. Og jeg tror faktisk også, at bandet til en vis grad har lånt linjen fra en gammel, russisk folkesang,« lød det fra talsmanden.

Også i Ukraine måtte præsident Volodymyr Zelenskyj give sit vurdering af Vladimir Putins valg af ord. Han brugte til dels humor.

»Der er en ting, som vi ikke behøver at diskutere med den russiske præsident, og det er at, Ukraine er smuk,« sagde den ukrainske leder og fortsatte:

»Men når han i den sammenhæng bruger ordet 'min', så er det lidt af en overdrivelse.«