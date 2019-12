Jeppe Kofod bruger ifølge Ungarns regering danske medier som dokumentation, og de er "betalt af George Soros".

Helt usædvanligt kan man tirsdag følge en høring i kredsen af EU-lande om demokratiske værdier og retsstatsprincipper i Ungarn.

En talsmand for den ungarske premierminister, Viktor Orbán, livedækker mødet via Twitter. Han retter angreb mod stort set alle lande - også Danmark.

- Nu hører vi fra Danmark. De er også "bekymrede", gentager statistikker og indeks, der kommer fra deres "venlige" Soros-betalte presseorganisationer, som opstiller ranglister, skriver Zoltan Kovacs med henvisning til George Soros.

Ungareren Soros er en af verdens rigeste, og Orban betragter ham i dag som den ungarske regerings værste fjende.

Kovacs deler et foto fra mødet, hvor man ser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og Danmarks EU-ambassadør, Jonas Bering Liisberg.

Høringen er led i en længere proces om problemer med retsstatsprincipper og demokratiske EU-værdier i Ungarn, efter at en såkaldt artikel 7-procedure blev indledt mod landet i 2018 af EU-Parlamentet.

En lignende proces kører mod Polen - den er indledt af EU-Kommissionen.

Kovacs omtaler en række indlæg fra udenrigs- og europaministrene på mødet i Bruxelles tirsdag.

Det er helt usædvanligt, og ministre refererer normalt aldrig fra møder, når de foregår i lukket session.

Laurent Pech, som er professor i EU-ret ved Middlesex University London, påtaler - også på Twitter - dette:

- Ser man bort fra angreb og respektløse kommentarer mod deltagerne i høringen, er det så ikke et brud på ministerrådets interne retningslinjer, at man gør dette og deler foto fra et ikke offentligt møde.

/ritzau/