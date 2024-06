Orbáns parti blev i måling spået omkring 50 procent af stemmerne i Ungarn, men ligger et godt stykke under.

Selv om den ungarske premierminister Viktor Orbáns parti, Fidesz, bliver størst, finder de næppe champagneglassene frem i regeringskontorerne efter EU-parlamentsvalget i Ungarn.

Foreløbige resultater giver ganske vist 44 procent af stemmerne til Fidesz med næsten 90 procent af stemmerne optalt.

Men den nye politiske faktor - oppositionspartiet Tisza - står til hele 30 procent af stemmerne. Det er langt mere, end meningsmålerne spåede.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I spidsen for Tisza står Peter Magyar, der indtil for nylig var ganske ukendt i Ungarn.

Men med et løfte om at rydde ud i korruption i Ungarn er Magyar strøget ind og har fået en vigtig rolle i ungarsk politik.

- Det vil være åbenlyst for alle ungarere, at vi nu har en ny situation, sagde Magyar tidligere søndag til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Et nyt oppositionsparti, som vil være i stand til at besejre denne regering.

Den 43-årige Peter Magyar var tidligere gift med en af Orbans nære allierede, Judit Varga. Hun gik af som justitsminister i februar efter en politisk skandale, som også involverede ekspræsident Katali Novak.

Søndagens resultater kan potentielt blive de værste for Fidesz i de 14 år, partiet har siddet på magten i Ungarn.

De ligger også under, hvad der blev spået på forhånd.

En meningsmåling gav før valget Fidesz omkring 50 procent af stemmerne, skriver The Guardian.

Orbán regnes for at være Ruslands præsident Vladimir Putins nærmeste allierede i EU og har ofte været på kant med de øvrige lande i spørgsmålet om Ukraine.

Blandt andet blev han i december ved et topmøde bedt om at gå uden for døren, så de øvrige 26 EU-lande kunne give grønt lys til optagelsesforhandlinger med Ukraine, uden at Orbán nedlagde veto.

Orbán har beskrevet EU-afstemningen som en afstemning mellem tilhængere af fred eller krig. Han har sagt, at han "alene kæmper for fred" i EU.

- Jeg håber, at det bliver et fredsflertal efter dette valg, sagde han til journalister søndag ved et stemmested ifølge nyhedsbureauet AFP.

