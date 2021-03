- Ændringen af reglerne i EPP-gruppen er tydeligvis en fjendtlig handling mod Fidesz og vores vælgere. At begrænse vores parlamentarikeres mulighed for at udføre deres opgaver som valgte medlemmer af Europa-Parlamentet berøver de ungarske vælgere deres demokratiske rettigheder, skriver Viktor Orban i et brev til EPP-leder Manfred Weber, hvor Fidesz trækker sig fra gruppen. Riccardo Pareggiani/Ritzau Scanpix