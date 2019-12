Kritikere siger, at Ungarns regerings nye kulturlov vil fratage teatre uafhængighed og kunstnerisk frihed.

Ungarns nationalistiske regering vil med et nyt lovforslag sætte retningslinjer for, hvad der må vises i ungarske teatre.

Kritikerne siger, at det fratager teatrene deres uafhængighed og kunstneriske frihed.

Formålet er at "opstille prioriteter og anvisninger, som skal følges inden for ungarsk kultur".

I lovudkastet, som nyhedsbureauet Reuters har set, hedder det, at ministeren skal have indflydelse på at udnævne og fyre teaterdirektører på steder, der modtager penge fra staten og kommuner.

- Det er et fundamentalt krav, at aktiviteter, der hører til i regi af denne lov, aktivt forsvarer nationens interesser og velfærd, hedder det.

Siden premierminister Viktor Orbán i 2010 for anden gang vandt magten i Ungarn med sit parti Fidesz, er det lykkedes ham at få omskrevet forfatningen, at sikre sig kontrol over de statslige medier og domstole og at etablere et styre, som i dele af Europa beskrives som antidemokratisk.

Den nyvalgte borgmester i hovedstaden Budapest, Gergely Karácsony, der er modstander af Orbán, kalder på Facebook den nye kulturlov et tilbageskridt.

- Dette forslag vil eliminere den kulturelle forskellighed, som er en udløber af frihed - og som har betydet, at kunstnere ikke holdes i politisk snor, skriver han.

Orbáns regering har haft mange sammenstød med EU-Kommissionen, der beskylder ham for at nedbryde den demokratiske orden.

/ritzau/Reuters