Til det kommende EU-topmøde skal optagelsesforhandlinger med Ukraine diskuteres. Orbán mener ikke, de er klar.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, foreslår fredag, at EU bør indgå i et "partnerskab" med Ukraine frem for at begynde optagelsesforhandlinger.

- Jeg taler for, at man i EU lander en strategisk partnerskabsaftale med Ukraine først.

- Det er ikke det værd at starte optagelsesforhandlinger, for vi ved ikke, hvad konsekvenserne af Ukraines medlemskab vil være, siger Orbán i et interview med den ungarske statsradio.

Premierministeren udlægger, at Ukraine har brug for at komme tættere på EU, før snakke om optagelsesforhandlinger kan gå i gang.

Orbán er den eneste EU-regeringschef, der fortsat har et bånd til Ruslands præsident.

I oktober gav han hånd til Vladimir Putin til en konference i Kina, hvilket skabte stor røre blandt EU's stats- og regeringschefer.

Han mener, at Ungarn er det eneste EU-land, som arbejder på en fredsløsning, og at våbendonationerne til Ukraine skal stoppe.

EU's præsident, Charles Michel, påpeger over for Reuters, at hvad Orbán foreslår allerede findes.

- Vi har en aftale med Ukraine, som giver mange muligheder for et tæt samarbejde.

- Til december skal vi have en dybdegående debat om, hvilken beslutning vi skal tage med, siger han, mens han er til klimatopmøde i Dubai.

Mandag var Michel i Ungarns hovedstad Budapest i et forsøg på at løsne spændingerne. Michel og Orbán havde et to timer langt møde, som sidstnævnte kaldte "brugbart".

Orbán har i den eneste tid vakt opsigt ved i EU-sammenhæng at true med et veto.

Det er både vendt mod EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro og over fire år i støtte til Ukraine. Samt forslaget om at indlede EU-optagelsesforhandlinger med Ukraine.

EU-Kommissionen anbefalede i starten af november at starte optagelsesforhandlingerne.

Fredag siger en EU-talsmand ifølge Reuters, at det bliver meget svært at nå til enighed om den firårige støtte til Ukraine på decembertopmødet.

