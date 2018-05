Ungarns præsident vil med forfatningsændring sikre, at det er slut med at demonstrere ved politikeres hjem.

Budapest. Viktor Orbán, den ungarske præsident, er på vej med et forslag om en forfatningsændring, der skal sætte en stopper for muligheden for at demonstrere foran politikeres bopæl.

Det siger den højrenationale præsident i et interview med Ungarns statslige radio.

Demonstrationer foran politikeres hjem er ikke usædvanlige i Ungarn.

Orban har selv oplevet flere demonstrationer foran sit hjem i Budapest, landets hovedstad.

Det samme gælder for oppositionslederen, Ferenc Gyurcsány. Højreorienterede demonstranter samles ofte foran hans bopæl for at vise deres modstand mod ham.

- For at beskytte privatlivet ønsker vi at være tro mod princippet om, at folk ikke skal chikaneres i deres hjem, siger Orban i interviewet.

Han oplyser, at forslaget ventes fremsat i næste uge, hvor det også skal til afstemning.

Præsidenten siger videre, at det fremsættes sammen med et forslag, som gør det kriminelt for private hjælpeorganisationer at give hjælp til flygtninge.

Den 54-årige Orban kom til magten i 2010. Han har ført kampagne på en platform, der er stærkt kritisk over for migranter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Denne politik har sat ham på kollisionskurs med EU, men i april gav den ham hans tredje valgsejr i træk.

