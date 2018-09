EU-Parlamentets rapport om Ungarn er en fornærmelse mod Ungarn, siger Viktor Orban i forsvarstale.

Strasbourg. Ungarns udskældte premierminister erkender i en tale i Europa-Parlamentet tirsdag, at hans forsvarstale er forgæves.

»Jeg ved, at I allerede har bestemt jer. Jeg ved, at betænkningen vil blive godkendt, og det, jeg siger i dag, vil ikke få jer til at skifte mening,« siger Viktor Orban.

Onsdag skal EU-Parlamentet stemme om en betænkning, der opfordrer til at indlede en artikel 7-procedure, der i yderste instans kan koste Ungarn stemmeretten.

Et stort antal parlamentarikere, også i den konservative gruppe EPP, som Orbans parti er tilknyttet, har sagt, at de vil stemme for betænkningen og imod Ungarn.

»Den betænkning, der ligger foran jer, er en fornærmelse mod Ungarn,« siger Orban.

Regeringschefen påpeger, at Ungarns regering har fundet '37 alvorlige fejl' i rapporten, som parlamentarikeren Judith Sargentini har ansvaret for.

»Vi har ting, som vi ikke er enige om, og det vil vi også have i fremtiden.«

»Vi har radikalt forskellige syn på migration,« siger premierministeren, som tilføjer, at Ungarn »aldrig vil gå så vidt, at vi bringer folk, vi ikke er enige med, til tavshed«.

