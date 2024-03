Ungarn og Sverige har taget skridt i retning af at "genopbygge tilliden", siger premierminister Viktor Orbán.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, forventer, at Ungarns parlament kan godkende Sveriges ansøgning om at blive medlem af Nato, når parlamentet genåbner 26. februar efter vinterferien.

Det siger han lørdag.

- Det er gode nyheder, at vores strid med Sverige snart vil være afsluttet, siger han.

- Vi bevæger os i retning af, at vi ved begyndelsen på parlamentets forårssamling kan ratificere Sveriges adgang til Nato.

Orbán har talt med Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, som han havde bedt om at komme til Budapest for at "forhandle" om Sveriges Nato-medlemskab.

Lørdag siger den ungarske premierminister ifølge Reuters, at de nu har taget skridt i retning af at "genopbygge tilliden" mellem de to lande.

Han uddyber ikke, hvad disse skridt har bestået i.

Ungarn er det eneste land, der endnu ikke har ratificeret Sveriges ansøgning om medlemskab af forsvarsalliancen.

Orbán er den EU-leder, der har de tætteste bånd til Ruslands leder, Vladimir Putin.

Den ungarske leder har sagt flere gange, at hans regering går ind for svensk Nato-medlemskab. Men alligevel har ratificeringen ligget stille i Ungarns parlament siden midten af 2022.

Orbán og hans regeringsparti, Fidesz, har hævdet, at Sverige har udhulet demokratiet i Ungarn, og at det var årsagen til forsinkelsen.

Processen har irriteret USA og skabt fornyet bekymring blandt flere europæiske lande.

Inden da var det Tyrkiet, der forhalede processen ved at stille en række krav om blandt andet udlevering af påståede kurdiske "terrorister”" fra Sverige.

Det kræver enstemmig vedtagelse blandt alle Nato-medlemslande, hvis et nyt medlemsland skal optages i alliancen.

Sverige ansøgte om medlemskab i maj 2022. Indtil da havde et politisk flertal i Riksdagen foretrukket at lade landet være neutralt og stå udenfor Nato.

Men Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 fik et flertal af partierne til at gå ind for, at Sverige søgte optagelse i Nato.

/ritzau/Reuters