Frans Timmermans har ført an i kritik af østlande, og disse EU-lande vil ikke have ham som kommissionsformand.

Det vil være en "historisk fejltagelse", hvis EU's stats- og regeringschefer opfylder et stærkt ønske fra flere EU-lande om at nominere den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans som formand for EU-Kommissionen.

Det skriver Ungarns premierminister, Viktor Orbán, søndag i et brev til den borgerlige EU-gruppe EPP, og han har støtte fra blandt andre Tjekkiets premierminister, Ardrej Babis, til kritikken.

- Lad mig med dette brev henlede jeres opmærksomhed på det faktum, at støtter EPP dette forslag, vil det være en meget alvorlig og måske tilmed en historisk fejltagelse, skriver Orbán.

Han henviser til, at EPP blev det største parti ved EU-valget i maj. Partiet gik dog tilbage, og det har ikke længere flertal sammen med den socialdemokratiske gruppe S & D.

Orbans eget parti, Fidesz, er dog i øjeblikket suspenderet fra EPP på grund af Ungarns problemer med at leve op til EU-værdier, og regeringschefen skriver også i brevet, at han er sin aktuelle status bevidst.

Ungarns premierminister mener, at det vil føre til EPP's opløsning, hvis man overlader et mandat, man har fået af vælgerne, til et andet parti.

Tjekkiet står sammen med også Polen og Slovakiet bag Ungarns modstand mod Frans Timmermans, som er første næstformand i EU-Kommissionen.

En række EU-lande har fremlagt et udspil med navne til topposterne. Deres ønske er at gøre Timmermans til formand for EU-Kommissionen, som han i øjeblikket er første næstformand for.

Det fortæller en diplomat og embedsmand. Men EU-præsident Donald Tusk har ikke sammensat en pakke til besættelse af flere topjob med Timmermans som formand for EU-Kommissionen. Ikke endnu i hvert fald.

- Jeg er bange for, at denne person (Timmermans, red.) ikke er den rette til at samle Europa. Vi har også tidligere sagt, at denne person ikke har været ret positiv over for vores region. Jeg spørger: Hvor er kvinderne, siger Babis.

Når Timmermans er upopulær i Østeuropa, skyldes det, at han har ført an i kritikken, når EU-Kommissionen har sagt, at blandt andet Ungarn og Polen ikke lever op til EU-værdier og retsstatsprincipper.

/ritzau/