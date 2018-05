Svækket opposition i Ungarn har usikker fremtid, men græsrodsbevægelse vinder terræn.

Budapest. Ungarns stærke mand, premierminister Viktor Orbán, bliver tirsdag formelt genvalgt i parlamentet til en ny regeringsperiode.

Det er den første parlamentssamling efter valget for en måned siden. Landets splittede opposition går samtidig en usikker fremtid i møde.

Adskillige hundrede regeringsfjendtlige demonstranter demonstrerede foran parlamentet sent mandag. En anden anti-Orbán-demonstration, som er planlagt tirsdag aften uden for parlamentet, ventes at tiltrække titusinder af deltagere.

Demonstranterne kræver blandt andet en valgreform, efter at Orbán fik gennemført en række regler i 2011. De siger, at regeringspartiet fik sikret sig to tredjedels flertal i parlamentet, selv om partiet reelt har under halvdelen af vælgerne.

- Dette to tredjedelsflertal har ikke engang halvdelen af vælgerne bag sig. Vi mener ikke, at det er en legitim regering, siger en 71-årig demonstrant, Katalin Kazmer.

Aktivisterne er en del af en græsrodsbevægelse og en civil protestbevægelse som har vokset sig stærkere og stærkere siden parlamentsvalget i april, hvor oppositionspartierne blev svækket.

Orbáns højreorienterede regeringsparti, Fidesz, trodsede alle forudsigelser om et dødt løb og vandt en jordskredssejr med opbakning fra 49 procent af vælgerne.

Den nærmeste rival var det nationalistiske Jobbik parti, som fik under 20 procent af stemmerne.

Det betyder, at Fidesz igen har et flertal på to tredjedel i parlamentet, hvormed Orban har carte blanche til at foretage nye forfatningsændringer.

Orbán siger, at han i dag har det største mandat siden kommunismens fald i 1990.

Hans valgkamp var domineret af udtalelser mod indvandring. Et af hans første indgreb ventes at blive en forfatningsændring, som "forbyder fremmed befolkning" at slå sig ned i regionen.

Et fremtrædende medlem af Orbáns parti, Gergely Gulyás, siger, at han ikke venter, at Ungarn vil indføre euro som valuta i de kommende fire år. Gulyás understreger, at dette er hans egen personlige vurdering.

/ritzau/AFP