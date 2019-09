EU-Parlamentet finder Ungarns kommissærkandidat uegnet på grund af interessekonflikt. Orban afventer EU-svar.

Ungarns premierminister har ikke umiddelbart tænkt sig at følge den måske mest oplagte vej og finde en ny kandidat til EU-Kommissionen, efter at EU-Parlamentet har bremset hans bud på grund af en interessekonflikt.

Viktor Orbán udlægger afvisningen som en politisk beslutning. Det er EU-systemet, der på grund af Ungarns nej til migranter, har valgt at stemple og afvise kandidaten.

László Trócsányi, der er udset posten som kommissær for EU-udvidelse, har en meget høj stjerne hos Viktor Orbán. Advokaten hjalp Orbán med Europas - ifølge Orbán - mest alvorlige problem - migration.

- Situationen er uændret. László Trócsányi er en fremragende mand. Han er en internationalt anerkendt advokat og en erfaren diplomat.

- Hans eneste synd er, at han hjalp regeringen - og mig personligt - med at beskytte Ungarn mod immigrationen. Han sikrede, at ingen kan komme ulovligt til Ungarn uden dokumenter, siger Orbán.

Det fremgår af talsmand Zoltán Kovács blog. Her refererer han fra et radiointerview, som programmet "God morgen, Ungarn" har hver fredag med Ungarns premierminister.

Orbán bekræfter, at han har været i dialog med den kommende EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen, efter at retsudvalget i Europa-Parlamentet torsdag stemte imod Trócsányi.

Men han vil ikke umiddelbart trække sin kandidat, lader premierministeren forstå i radioprogrammet. Næste skridt ventes fra EU og Ursula von der Leyen.

Ungarns regeringschef har været på kant med EU i en håndfuld år om migrationspolitikken.

- Der er kun ét kontinent, der ved at overgive sig til dets suicidale træk, ikke beskytter dets identitet. Det er Europa, siger Orban i programmet som reaktion på et nyt initiativ om omfordeling af migranter og flygtninge.

Premierministeren mener, at initiativet er som at begynde forfra på spørgsmålet om, hvordan EU skal håndtere indkommende migranter.

Det er blandt andet Malta, Tyskland og Frankrig, der står bag det nye initiativ.

/ritzau/