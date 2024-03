Svensk statsminister besøger Budapest for at sikre sig, at Ungarn som sidste Nato-land godkender Sverige.

Ungarn vil købe fire svenske kampfly af typen Saab Jas Gripen. Det vil styrke Ungarns luftforsvar, siger premierminister Viktor Orbán, som fredag er vært for den svenske statsminister, Ulf Kristersson.

- Vi vil ikke kun opretholde vores forsvarsevner, men øge dem. Det betyder, at vores forpligtelse over for Nato vil blive styrket, og det vil vores deltagelse i Natos fælles operationer også.

Det siger han på et fælles pressemøde, efter at aftalen er underskrevet ifølge Reuters.

Orban havde lidt tidligere på dagen bebudet, at Ungarn og Sverige ville indgå en aftale om forsvarsindustri.

Det fortalte han til ungarsk radio.

Det overordnende formål med Kristerssons besøg i Budapest er omsider at sikre, at Ungarn ratificerer Sverige som nyt medlem af Nato. En godkendelse som Orban ad flere omgange har forhalet.

Det er nu forventningen, at det ungarske parlament i starten af næste uge som det sidste Nato-land accepterer Sverige i forsvarsalliancen.

Ungarn har været under stort pres fra Nato og EU, der ser klare antidemokratiske tendenser i landet.

Orban påpeger i interviewet til ungarsk radio, at de andre lande er nødt til at acceptere hinandens forskelligheder. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Han peger på, at Ungarn har kristne familieorienterede vurderinger, som adskiller sig fra Sveriges.

Og den uenighed gælder også om Ukraine, hvor Sverige ønsker mere krig, mens Ungarn går ind for fred, siger Orban.

- Men eftersom vi ikke skal indgå et ægteskab, men i en militæralliance, så vil vi kunne enes set ud fra fælles interesser, siger han.

Sverige søgte i 2022 sammen med Finland optagelse i Nato. De to daværende neutrale lande ændrede brat kurs, efter at Rusland i februar samme år angreb Ukraine.

Nato-landenes ratificering af de to lande som nye medlemmer gik hurtigt. Finland blev medlem midt i 2023. Men det trak ud med Sverige efter tyrkiske indvendinger mod radikale kurdere i det svenske.

Også Ungarn blev ved med at forhale godkendelsen af Sverige og er nu sidst i rækken, efter at Tyrkiet i januar sagde ja til svenskerne.

/ritzau/