En australsk mand, hvis veninde krævede, at han lavede testamente, før han skulle hente sin nye motorcykel, er blevet en sag for højesteret i staten Queensland.

Manden kørte nemlig galt, da han hentede motorcyklen, men lige inden han tog af sted, indtalte han sit testamente på video.

»Det er mandag den 21. november 2016,« lød det fra Jay Schwer på optagelsen, skriver tv-stationen ABC.

Han var udsendt soldat i Irak som amerikaner, før han flyttede til Australien, og han havde tilsyneladende ikke tid til at skrive et testamente. I stedet brugte han videoen.

Katrina Radford og Jay Schwer inden den tragiske ulykke. Foto: Facebook Vis mere Katrina Radford og Jay Schwer inden den tragiske ulykke. Foto: Facebook

»Min veninde vil gerne have, at jeg laver et testamente, før jeg henter min motorcykel. Da jeg er alt for doven, vil jeg bare indtale det. Alt går til Katrina Pauline Radford, hvis noget skulle ske med mig.«

Jay Schwer fik også en baby med sin veninde, men han efterlod også næsten 200.000 danske kroner til sin ældste datters uddannelse.

Den datter havde han fået med sin næsten-ekskone, Nicole White. Men en ting var han meget insisterende på:

»Ingenting, jeg gentager, ingenting skal gå til min snart ekskone ... og ja, jeg vil udfylde de forbandede papirer på et senere tidspunkt.«

»Men ved min sjæl, min hjerte og min krop - alt skal gå til Kat. Alt andet er i orden ... Jeg planlægger ikke at dø i dag, forhåbentlig.« Det skriver avisen Daily Mail.

»Få timer senere kørte Jay Schwer galt på sin nye motorcykel. Han fik svære hjerneskader, men overlevede i første omgang ulykken.

Men 14 måneder efter døde han, og så begyndte tovtrækkeriet i højesteret i delstaten Queensland.

Nicole White stillede op og bestred, at videoen var et rigtigt testamente. Men retten afgjorde sagen til fordel for Katrina Radford: Videoen gjaldt som testamente.

Dommeren David Jackson udtalte, at videoen var et dokument, som helt klart gav udtryk for Jay Schwers intentioner med et testamente.

»Da videoen blev indspillet, gav hr. Schwer klart udtryk for, at det skulle gælde som teatamente, hvis han skulle dø, muligvis i den nærmeste fremtid, af at køre på motorcykel,« sagde dommeren.