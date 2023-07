De voldsomme uroligheder i Frankrig har spredt sig til Schweiz, skriver mediet SRF.

Omtalte medie beskriver, hvordan politiet i byen Lausanne har anholdt syv unge i forbindelse med de lokale uroligheder. Her er de seks unge i alderen 15 til 17, mens den sidste er 24 år.

Politiet mener, at nogle unge har forsøgt at efterligne situationen i Frankrig.

Flere schweiziske medier beskriver, hvordan der på sociale medier havde været opfordringer til, at man skulle forsamles i byens centrum. Ved 20-tiden lørdag aften blev det lokale politi udkommanderet for at få kontrol med situationen.

Her blev de mødt med stenkast, ligesom der også blev kastet en molotovcocktail imod politiet.

Ved urolighederne fik flere butikker smadret deres vinduer.

»Det handlede om organiserede forsøg på at plyndre butikker, lyder det fra Pierre-Antoine Hildbrand, der er medlem af byrådet og i den forbindelse har ansvaret for politiet.

Mens det i Frankrig især er unge med nordafrikansk og mellemøstlig baggrund, der deltager i optøjerne, så nævner de schweiziske medier ikke, hvem de unge ballademagere i Lausanne er.

Lyt til B.T.s dybdegående podcast om kriminalitet og blå blink her: