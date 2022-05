Da partileder Rasmus Paludan søndag eftermiddag var ved at antænde en koran i Uppsala, blev han bestormet af en gruppe mænd.

Det viser billeder og videoer fra stedet. Ifølge Aftonbladet skulle Stram Kurs-stifteren brænde koranen af foran en moské.

En video fra stedet viser, at Rasmus Paludan steg ud af bilen og satte sig på hug for at sætte ild til koranen.

Men pludselig kom en stor gruppe mænd løbende mod ham. Rasmus Paludan steg ind i bilen, men mændene fortsatte i løb.

Flere løb op på bilen, og en af dem hoppede voldsomt oven på den. Så satte bilen i høj fart og kørte fra stedet. Mænd oven på bilen røg af.

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet opstod der efterfølgende tumult mellem politiet og folk på stedet. Det varede en halv times tid.

I midten af april var der flere dage i streg voldsomme uroligheder i Sverige i forbindelse med Rasmus Paludans demonstrationer.

Der blev kastet med sten, og biler blev sat i brand. En bil forsøgte at brage igennem politiets afspærring, der adskilte Rasmus Paludans demonstration fra de mange andre fremmødte.

