Natten til søndag endte en hvid mandlig Trump-støtte med at miste livet i Portland i USA, hvor tilhængere af præsident Donald Trump og modstandere kolliderede under demonstrationer.

Demonstrationerne mod racisme og politivold er blusset op igen, efter afroamerikanske Jacob Blake blev skudt syv gange i ryggen af politiet i byen Kenosha.

I Portland har demonstrationer og voldelig konfrontationer stået på i tre måneder, og i det seneste opgør er Black Lives Matter-demonstranter nu stødt sammen med Trump-støtter.

Det har fået den amerikanske præsident til tasterne på Twitter.

Ted Wheeler, the wacky Radical Left Do Nothing Democrat Mayor of Portland, who has watched great death and destruction of his City during his tenure, thinks this lawless situation should go on forever. Wrong! Portland will never recover with a fool for a Mayor.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Han kalder den demokratiske borgmester i Portland, Ted Wheeler, for skør og et fjols, der – ifølge Trump – mener, at de voldelige scener i byen skal blive ved for evigt.

Den anspændte situationen de to imellem har blusset op i grupperingernes had til hinanden. Portland lider under mudderkastningen og det manglende samarbejde, hvor ingen af parterne vil tage ansvaret for den voldelige udvikling.

Natten til søndag endte det så på ny med dødelige følger.

Ifølge New York Times havde den dræbte mand en hat på, der viser sympati for den højreekstreme gruppe Patriot Prayer. Offeret er en hvid mand, og han blev angiveligt skudt tre gange i brystet.

Warning Graphic: Here's the only angle of the shooting in Portland that I have found so far. pic.twitter.com/CXPGplYzNb — Brett MacDonald (@TweetBrettMac) August 30, 2020

Den potentielle gerningsmand, en person klædt i hvidt i videoen ovenover, får først peberspray sprøjtet imod sig. Personen løber lidt væk og trækker derefter et våben.

Portlands borgmester, Ted Wheeler, er frustreret over Trumps tilgang til den opblussede konflikt. Han svarede tilbage på tweetet i en pressekonference og stillede sig uforstående over for, hvordan en kommentar som hans skulle hjælpe på noget som helst. I stedet mener han, at holdningen er aggressiv og langt fra et samarbejde.

Wheeler derimod giver Trump skylden for volden i Portland. Gentagende gange har Trump ytret sig om situationen i Portland, og Wheeler kalder hans mange udtalelser for 'racistiske angreb på sorte':

»Han (Donald Trump, red.) har faktisk opmuntret til – eller i det mindste stiltiende godkendt – vold,« siger Portlands borgmester The Washington Post.

Wheeler afsluttede pressekonferencen med, at nattens tragedie ikke må gentages, og han giver udtryk for et håb om samarbejde for at stoppe udviklingen:

»Det betyder ikke noget, hvem du er, eller hvad din politik er – vi skal alle stoppe volden.«