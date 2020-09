Kinas bilindustri viser tegn på en genopretning, efter at salget af passagerbiler brød sammen i februar.

Bilsalget i Kina er gået kraftigt op i de seneste måneder efter covid-19-pandemien, siger repræsentanter for bilbranchen i Beijing.

Ved en stor bilmesse i den kinesiske hovedstad lørdag var der fokus på udsigterne til en genopretning af økonomien på verdens største bilmarked.

Branchen har fået betydeligt bedre betingelser og forhold end efter nedlukningerne, som fastfrøs mange af de økonomiske aktiviteter i verdens næststørste økonomi.

Men den store bilmesse i Beijing, som skulle have fundet sted for fem måneder siden, er dog stadig langt fra det store show, som den var tidligere. Der er færre deltagere end normalt, og der er få nye modeller. Desuden er forudsigelserne om fremtiden præget af stor usikkerhed.

Men selv om der hersker tvivl om, hvorvidt en økonomisk genopretning vil ske hurtigt, så er der fokus nye tendenser - blandt andet elbiler. Der er også stærk efterspørgsel efter navnlig mellemstore biler og store luksusbiler.

- Der er sket en bemærkelsesværdig genopretning på det kinesiske bilmarked. Vores vigtigste segmenter er tilbage med en efterspørgsel, som minder om niveauet de foregående år - måske endda lidt bedre, siger topchefen for Nissan Motor Co., Makoto Uchida, på et videolink fra Japan.

Han tilføjer, at Japans næststørste bilproducent over de kommende fem år vil lancere en række nye modeller i Kina.

Kinas mest travle sæson for bilsalg er "gyldne september og gyldne oktober". Og der er allerede tegn på, at begyndelsen på højsæsonen er god.

Blandt de mange biler, der blev kørt ind på scenerne lørdag, var luksus el-biler fra Audi og BMW. Sidstnævnte lancerede planer om at lade alle egne elbiler producere i Kina.

Den kinesiske producent af elbiler XPenge fremviste Kiwigogo, et droneagtigt køretøj til to personer og et skridt på vejen mod en flyvende bil.

- Dette bilshow er et håbets symbol i bilindustrien, sagde topchefen for BMW China, Jochen Goller, i en tale ved åbningen af messen lørdag.

/ritzau/Reuters