USA’s præsident Donald Trump gik fra at sige i starten af marts, at corona-problemerne ville være ovre i april, til at forudse et stort amerikansk dødstal.

Det er noget af en kovending, men det er en udtalelse, der ikke bliver bakket op af rigmanden Bill Gates.

I den forgangne uge lød det fra Donald Trump, at det amerikanske dødstal som følge af coronavirus ville ende på mellem 100.000-240.000, og det ville være en god nyhed, hvis det ikke var højere.

Microsoft-stifteren Bill Gates så også det pressemøde, og han mener altså, at tallene er for høje.

»Hvis vi holder den sociale distance, burde vi kunne komme ud af det her med et dødstal meget mindre end det,« siger Bill Gates på Fox News.

I USA har omkring 315.000 borgere fået konstateret coronavirus og omkring 8500 har mistet livet. Det tal stiger hele tiden.

Bill Gates mener da også, at det var rigtigt at handle for at stoppe virusset fra at sprede sig.

»Hvis vi havde fortsat med at tage på arbejde, rejse som vi gjorde, så ville kurve aldrig have bøjet sig, før størstedelen af befolkningen var smittet, og så ville et massivt antal søge hospitalshjælp og rigtig, rigtig mange dødsfald,« siger rigmanden.

Bill Gates har flere gange påpeget, at lande burde forberede sig bedre på sygdomme som disse, og at det ikke er krige, der er den største trussel mod menneskeheden.

Men han siger samtidig også, at selvom coronavirusset er virkelig skidt, så er det ikke det værste scenarie.

Han forventer, at der bliver lagt rigtig mange penge i at forebygge sygdomme som disse og være mere forberedt på den næste pandemi, når denne pandemi er overstået.

Bill Gates er verdens næstrigeste mand. Han er kun overgået af Jeff Bezos, der er ejer af Amazon. Bill Gates siger, at hans fond vil støtte kampen mod Covid-19 med op til 100 millioner kroner.