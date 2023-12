Torsdag blev den tjekkiske hovedstad, Prag, ramt af en tragedie, da en 24-årig mand åbnede ild på Karlsuniversitetet i det centrale Prag.

Under masseskyderiet mistede 15 personer livet - heriblandt gerningsmanden.

Tjekkisk politi har nu frigivet dele af deres optagelser med de såkaldte bodycams fra stedet.

Her ser man, hvordan kampklædte betjente afsøger universitetet og eskorterer de skræmte studerende ud af bygningen.

Du kan se videoen i toppen af artiklen.

Der er landesorg i Tjekkiet fredag efter torsdagens voldsomme skyderi. Den 23. december er desuden blevet erklæret som værende national sørgedag af den tjekkiske regering. Foto: Michal Cizek/AFP/Ritzau Scanpix

Den 24-årige skytte, som af tjekkiske medier er blevet identificeret under navnet David K., mistænkes også for at stå bag et dobbeltdrab i Tjekkiet i sidste uge, hvor en 32-årig mand og en to måneder gammel baby blev dræbt. Det skriver Telegraph.

Torsdag fik politiet et tip om, at David K. var taget fra sin hjemby mod Prag for at tage sit eget liv.

Kort herefter blev David K.s far fundet død.

Derfor havde politiet allerede evakueret en af Karlsuniversitetets bygninger, før de fik anmeldelsen om, at der var blevet skudt i en anden bygning.

Derfor gik der også kun få minutter fra anmeldelsen tikkede ind, til politiet ankom til stedet.

Under skyderiet på Karlsuniversitet blev han til sidst omringet af politiet.

Han valgte herefter at skyde sig selv.

David K. studerede selv på universitetet, hvor han læste historie.