»Samme svar.« »Samme svar.« »Samme svar.« »Samme svar.«

Sådan lød det mere end 400 gange fra den tidligere præsident Donald Trump, da han sidste år vidnede i en sag, der handler om hans virksomheds måde at gøre forretninger på.

Det skriver CBS News, der har fået indsigt i undersøgelseshøringen, som fandt sted i august og nu er blevet offentliggjort.

Af materialet kan man se, at Donald Trump – som siden har meddelt, at han igen vil stille op som republikansk præsidentkandidat – flere hundrede gange nægtede at svare på de spørgsmål, der blev stillet.

Her ses et billede af den tidligere præsident Donald Trump den 28. januar i år.

En udskrift af høringen viser ifølge det amerikanske medie, at New Yorks justitsminister, Letitia James, i begyndelsen af høringen forklarede, at Trump havde ret til at 'nægte at besvare ethvert spørgsmål, hvis et sandfærdigt svar på spørgsmålet ville kunne inkriminere' ham.

»Forstår du det?« spurgte hun.

»Ja,« svarede Trump.

Da de indledende spørgsmål var overstået, fik Trump mulighed for at læse en forberedt udtalelse op.

»Dette er den største heksejagt i vort lands historie,« lød det blandt andet fra den tidligere præsident, som også anklagede Letitia James for at have politiske motiver for at undersøge hans økonomiske praksis.

»Alle i min position, som ikke tager 'The Fifth', er et fjols, et fuldkommen fjols,« forklarede Trump i udtalelsen med henvisning til det femte grundlovstillæg i den amerikanske grundlov, som indebærer, at man har lov til at nægte at svare, hvis svaret kan inkriminere en selv.

Den tidligere præsident forklarede derefter, at han efter råd fra sin advokat 'respektfuldt ville afvise at besvare spørgsmålene under de rettigheder og privilegier, der gives til enhver borger under USAs forfatning'.

»Dette vil blive mit svar til alle videre spørgsmål.«

Donald Trump har meddelt, at han stiller op som kandidat for det republikanske parti til det kommende præsidentvalg i 2024.

Og det holdt han fast i.

På de tre første spørgsmål svarede Trump ifølge CBS News derfor, at han 'af alle de grunde, der er angivet i mit svar, afviser at besvare spørgsmålet'.

Det fik en retskonsulent til at indskyde, at Trump blot kunne sige: 'Samme svar' for at 'fremskynde tingene'.

Det gjorde han ifølge en optælling, som CBS News har foretaget, mere end 400 gange.

I en video fra høringen, som den offentlige anklagers kontor i New York offentliggjorde tirsdag, kan man derfor blandt andet høre følgende udveksling mellem Kevin Wallace fra den offentlige anklagers kontor og Donald Trump:

»Vurderingen i dette dokument afspejler falske og vildledende vurderingsudsagn; er det korrekt?« spurgte Wallace.

»Samme svar,« svarede Trump.

Var Trump 'vidende' om, at vurderingerne 'indeholdt falske og vildledende udsagn', ville Wallace dernæst vide.

»Samme svar,« lød det fra Trump.

En måned efter, at høringen fandt sted, valgte delstaten New Yorks justitsminister at sagsøge den tidligere præsident for bedrageri.

Sagen er blevet anlagt ved en domstol på Manhattan.

Beskyldningerne i søgsmålet lyder blandt andet, at Trump Organization i forbindelse med årlige finansielle beretninger fra 2011 til 2021 har gjort sig skyldig i 'flere tilfælde af svindel og vildledning'.

Også den tidligere præsidents sønner Donald Trump Jr. og Eric Trump samt datter Ivanka Trump sagsøges.

Undersøgelserne har blandt andet drejet sig om, hvorvidt organisationen indberettede fejlagtige ejendomsværdier for at kunne optage lån og få skattefordele.

Trump-lejren har kaldt beskyldningerne fra 'grundløse'.