Fredag var pressen som sædvanlig til stede, da præsident Donald Trumps Marine One-helikopter landede lige uden for Det Hvide Hus.

Men denne gang fik journalisterne og fotograferne et syn, som over weekenden er blevet et heftigt debatemne på sociale medier.

Da Trump træder ud af helikopteren, blæser vinden nemlig hans hår tilbage, så man tydeligt kan se en tan line i præsidents ansigt. Det ligner til forveksling, at Trump har fået en form for spraytan.

Det er i hvert fald det, som lige nu bliver debatteret på de sociale medier.

Den amerikanske præsident Donald Trump har på ny skabt opmærksomhed omkring den ansigtsfarve. Billedet går nu i viralt. REUTERS/Joshua Roberts Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Den amerikanske præsident Donald Trump har på ny skabt opmærksomhed omkring den ansigtsfarve. Billedet går nu i viralt. REUTERS/Joshua Roberts Foto: JOSHUA ROBERTS

Billedet af Donald Trump er gået viralt i en sådan grad, at præsidenten selv har været ude og kalde billedet for »fake news«.

På Twitter skriver Trump, at »det (billedet, red.) er photoshoppet, åbenlyst. Men vinden var stærk, og håret så godt ud«.

Ironisk nok var det Det Hvide Hus, som i første omgang bragte billedet på sin Twitter-profil.

Siden er originalbilledet blevet retweetet tusindvis af gange.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Mange har da også moret sig over den besynderlige tan line og har efterfølgende redigeret billedet, så linjen ser værre ud, end den er.

Trumps hudfarve i ansigtet, som ofte er blevet karakteriseret som orange, har gentagende gange været genstand for debat.

Præsidenten har da også flere gange måtte svare på de mange spekulationer om hans ansigtsfarve.

»Jeg ser altid Orange ud, når jeg står i lyset fra spotlight,« sagde han i en tale i efteråret.