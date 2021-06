Kunne du forestille dig, at Magnus Heunicke og Jakob Ellemann pludselig afbrød en debat i folketingssalen og i stedet lod næverne tale?

Sandsynligvis ikke. Og du skal nok heller ikke regne med, at det kommer til at finde sted i dansk politik.

På andre breddegrader, hvor temperamentet har tendens til at stige højere i vejret, sker det dog i ny og næ, at politiske debatter udvikler sig til noget, der minder om et vaskeægte bodegaslagsmål.

Og denne gang skal vi en tur til sydamerikanske Bolivia.

Tirsdag var bolivianske politikere nemlig samlet i parlamentet i hovedstaden La Paz, da oppositionspolitikeren Henry Romero og Antonio Colque, der har sin daglige gang i landets regerende parti MAS, røg i totterne på hinanden.

Undervejs bliver adskillige knytnæveslag udvekslet, og på et tidspunkt ender de to kamphaner også på gulvet i parlamentsbygningen.

Nærstuderer man videoen, som du kan se øverst i artiklen, begynder to kvinder også på et tidspunkt at rive hinanden i håret.

Det voldsomme slagsmål begyndte i forbindelse med en debat om de uroligheder, der fandt sted i Bolivia i 2019, da den daværende præsident Evo Morales trådte tilbage efter anklager om valgfusk.

Under urolighederne mistede 33 af landets borgere livet, og siden har de politiske fløje i Bolivia været flittige til at give hinanden skylden for de mange dødsfald.