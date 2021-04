»Jeg er helt ærligt bange for at stige ud af bilen.«

»Ja, det bør du også være. Kom ud. Kom ud nu!«

En opsigtsvækkende video af en anholdelse af en mand i USA har sendt rystelser gennem landet, hvor flere er ude at fordømme det, der er sket.

I videoklippene – som blandt andet stammer fra politiets kropskameraer – kan man se, hvordan politiet den 5. december sidste år standser en bilist i Windsor i delstaten Virginia. Det skriver Washington Post og The Guardian.

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

Inde i bilen sad den 27-årige militærofficer Caron Nazario, som ifølge det søgsmål, han efterfølgende har rettet mod de to betjente i sagen, intet forstod af, hvad der skete.

Tilsyneladende var omdrejningspunktet en midlertidig nummerplade, som sad i hans bagrude, da den bil, han kørte rundt i, var helt ny. Politiet havde ifølge søgsmålet angiveligt ikke set den midlertidige nummerplade, og derfor blinkede de ham ind til siden. Derefter eskalerede det hele.

For begge betjente trak hurtigt deres våben og rettede dem mod Caron Nazario – der er af både sort og latinamerikansk afstamning – som havde valgt at holde ind et sted, hvor der var god belysning.

I videoen kan man høre, at Caron Nazario gentagne gange spørger betjentene: »Hvad foregår der? Hvad sker der?«

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

Samtidig råber betjentene af ham og forlanger, at han stiger ud af bilen.

I de videoklip, som betjentens kropskameraer har optaget, ser man, hvordan Caron Nazario har begge sine hænder ude af bilen, så betjentene kan se, at han ikke bærer våben eller udgør en fare.

»Mine hænder er lige her. Hvad sker der? Hvad sker der?,« gentager han.

En af betjentene råber, at Caron Nazario ikke er samarbejdsvillig:

»På nuværende tidspunkt er du anholdt for... du bliver tilbageholdt, okay? Du bliver tilbageholdt for at modsætte dig politiet,« lyder det.

»Jeg tjener aktivt dette land, og det her er sådan, I behandler mig? Jeg har intet gjort,« siger Caron Nazario.

»Tag din sikkerhedssele af og stig ud af bilen! Stig ud af bilen nu!,« råber en af betjentene, mens Caron Nazario forklarer, at han ikke har lyst til at fjerne sine hænder fra deres syn.

»Jeg har ikke lyst til at række efter min sikkerhedssele,« forklarer han.

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

I videoklippene kan man se, hvordan en af betjentene på et tidspunkt trækker en peberspray og fire gange sprayer Caron Nazario i hovedet med den.

»Du har gjort det her langt mere besværligt, end hvis du bare havde efterkommet det, vi har bedt om. Kom ud af bilen,« råber betjenten.

På et tidspunkt hører man ifølge Washington Post også høre, hvordan en af betjentene siger, at Nazario er i gang med at »fixin' a ride to the lightning«, som angiveligt er en reference til henrettelse i den elektriske stol.

Til sidst ender Caron Nazario med at blive taget ud af bilen, lagt i håndjern og med magt tvunget ned på jorden.

Han bliver dog ikke anholdt, men i stedet til sidst sluppet fri igen.

Ifølge søgsmålet mod de to betjente – Joe Gutierrez og Daniel Crocker – truede de efterfølgende Caron Nazario med, at de ville ødelægge hans militære karriere, hvis han fortalte nogen om hændelsen, skriver Washington Post.

Det fremgår samtidig, at Caron Nazario med det samme, han så at politiet blinkede efter ham, sænkede sin fart, selv blinkede for at indikere, at han havde set dem, og derefter fortsatte med at køre et stykke vej, til han fandt et veloplyst sted, hvor han kunne holde ind. Det tog i alt mindre end to minutter.

Af søgsmålet fremgår det, at en af de to betjente over radioen til kommandocentralen forklarede, at der kørte en bilist uden nummerplade, som forsøgte at 'undgå politiet', og at der var tale om 'et højrisiko-stop'. Derfor dukkede den anden betjent også frem på stedet.

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

Caron Nazario har nu lagt sag an mod de to betjente og forlanger en million dollar i erstatning for deres behandling af ham.

I forbindelse med, at søgsmålet er kommet frem, er videomaterialet i sagen også blevet offentliggjort – og videoerne gik hen over weekenden viralt i USA, der de seneste år har set flere lignende sager, hvor politiet har været hårdhændede over for særligt sorte, og for tiden kører en stærkt omtalt retssag mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin, der er anklaget for drabet på George Floyd, der sidste år døde under en anholdelse i Minneapolis.

En af dem, der fordømmer de to betjentes handlinger, er delstatens guvernør, Ralph Northam:

»Hændelsen i Windsor er rystende og har gjort mig vred – og jeg beder Virginia State Police om at gennemføre en uafhængig undersøgelse (af sagen, red.),« skriver han på Twitter og forklarer, at man har gjort meget for at sikre, at borgerne er sikre, når de kommer i kontakt med politiet:

»Jeg inviterer militærlæge løjtnant Caron Nazario til et møde snart – vi må alle fortsætte en større dialog om reform i vores land,« skriver han videre.

Også delstatens justitsminister, Mark Herring, kritiserer politiet:

»Hændelser som denne er uacceptable. Mens vores kontor fortsætter med at holde øje med sagen, skal Windsor Police Department være fuldt transparente omkring det, der skete under stoppet, og hvad der er sket i forbindelse med det,« skriver han på Twitter og fortsætter:

»Denne video viser intet, der retfærdiggør, hvordan løjtnant Nazario blev behandlet.«

Incidents like this are unacceptable. As our office continues to monitor the situation, the Windsor Police Department needs to be fully transparent about what happened during the stop and what was done in response to it.pic.twitter.com/YXVEGUWMeh — Mark Herring (@MarkHerringVA) April 10, 2021

Til Washington Post har Nazarios advokat, Jonathan Arthur, fortalt, at det er en voldsom video at se:

»Bortset fra folk, der bliver dræbt, er det her den mest uhyggelige opførsel, jeg har set på video af politiet,« siger han og forklarer, at hans klient med søgsmålet ønsker at forhindre, at noget lignende sker for andre, og ikke bør blive tolereret.

Samtidig fortæller advokaten, at Caron Nazario siden hændelsen har lidt af mareridt:

»Det går over min forstand, at de to betjente troede, at de kunne slippe afsted med det. Han (Caron Nazario, red.) gjorde alt det rigtige,« siger Jonathan Arthur.

Ifølge Washington Post vendte politiet hen over weekenden ikke tilbage på avisens henvendelser om sagen.