Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ruslands længe ventede og frygtede vinteroffensiv er nu i gang, lyder det fra flere sider.

Nu pønser ukrainerne på et modangreb. I stor skala.

Formålet er at generobre alle de russisk-besatte områder, herunder Krim-halvøen, som Rusland annekterede tilbage i 2014. Det fortæller vicechefen for den ukrainske efterretningstjeneste GUR, Vadim Skibitskij, til Berliner Morgenpost.

Han løfter også lidt af sløret for, hvad ukrainerne i første omgang vil gøre for at opnå den ambitiøse målsætning.

»Det er et af vores strategiske militære mål, at vi forsøger at slå en kile ind i den russiske front i syd – mellem Krim og det russiske fastland,« siger Vadim Skibitskij til Berliner Morgenpost.

Derudover vil Ukraine tage krigen til russerne – bogstavelig talt.

Ifølge Vadim Skibitskij vil Ukraine som et led i en forårsmodoffensiv 'ødelægge våbendepoter og militært udstyr på russisk territorium'.

Han nævner specifik byen Belgorod, som allerede er blevet angrebet, om end det ikke er bekræftet, at Ukraine stod bag.

Ifølge russerne er ukrainske droner blevet skudt ned ved Engels-luftbasen nær byen Saratov og ved byen Kaluga, som blot ligger 150 kilometer fra Ruslands hovedstad Moskva.

Skibitskijs udmelding om kommende angreb på russisk territorium kommer, efter at talskvinden for Ukraines sydlige militærkommando, Natalia Humenjuk, har udtalt, at angreb mod den russisk-besatte havneby Mariupol ikke længere er uden for det ukrainske militærs rækkevidde.

»På dette stadie kan vi blot konstatere, at afstand er et meget relativt begreb. Hvad der tidligere blev vurderet som liggende så langt væk, at det var urørligt, er det ikke nødvendigvis for evigt,« siger hun ifølge Kyiv Independent.

Hvornår og præcis hvor en eventuel ukrainsk forårsoffensiv indledes, oplyser Vadim Skibitskij – naturligvis – ikke.