En menneskejagt har været i gang, siden tiårige Sara Sharif for en måned siden blev fundet død i sit hjem.

Nu udtaler hendes efterlyste stedmor sig for første gang i sagen – og kommer med flere opsigtsvækkende udsagn.

I en video læser stedmoren, 29-årige Beinash Batool, en forberedt meddelelse op, mens den døde piges far, 41-årige Urfan Sharif, sidder ved hendes side. Det skriver Sky News.

Også han og Sara Sharifs onkel Faisal Shahzad Malik er efterlyst af det britiske politi.

Sammen med i alt fem børn i alderen et til 13 år rejste de fra London til Pakistan dagen inden, at Sara Sharif blev fundet død under mistænkelige omstændigheder i familiens hjem i byen Woking.

Men stedmoren afviser pure, at de er stukket af og har noget at skjule.

»Først vil jeg gerne tale om Sara,« indleder hun i videoen.

»Saras død var en ulykke. Vores familie i Pakistan er dybt berørt af alt det, der foregår,« tilføjer hun.

En af den afdøde piges andre onkler, Imran Sharif, skulle til pakistansk politi have fortalt, at Sara Sharif skulle være faldet ned ad trappen i hjemmet og have brækket nakken.

Men det er løgn, hævder stedmoren Beinash Batool.

Hun påstår, at familien er villig til at samarbejde med britisk politi og vil kæmpe for at bevise sin uskyld i retten.

Ifølge hende har sagen fået alvorlige konsekvenser for hele familien.

Politibilleder af afdøde Sara Sharif (i midten), pigens far Urfan Sharif (til venstre) og stedmor Beinash Batool (til højre). Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politibilleder af afdøde Sara Sharif (i midten), pigens far Urfan Sharif (til venstre) og stedmor Beinash Batool (til højre). Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»Alle vores familiemedlemmer er gået under jorden, da alle er bange for deres sikkerhed,« siger Beinash Batool.

Stedmoren tilføjer, at børnene derfor ikke kommer i skole, og at familien er ved at løbe tør for mad, fordi ingen tør gå udenfor en dør og handle ind.

Politiet i Surrey kalder overfor Sky News videoen 'betydningsfuld' og oplyser, at de fem børns velbefindende og tarv er 'en prioritet'.

Sara Sharifs død blev kendt af politiet, fordi faren ringede fra Pakistan med oplysninger om hendes tilstand.

Han blev hurtigt efterlyst.

Sara Sharifs dødsårsag er ifølge britisk politiet endnu ikke fastlagt, men det er kommet frem, at hun på sin krop havde »flere og omfattende skader, der sandsynligvis er blevet forårsaget over en længere periode«, og at hun sandsynligvis led en 'unaturlig' død.

De tre efterlyste familiemedlemmer er på nuværende tidspunkt ikke sigtet i sagen, men det britiske politi vil meget gerne tale med dem.