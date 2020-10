Mens corona endnu engang strammer grebet om Europa, og europæerne atter må leve med indgribende restriktioner, er den svenske statsepidemiolog ikke så nervøs.

For det første tror Anders Tegnell på, at pandemien stadig er håndterbar i Sverige. For det andet, er han ikke bange for selv at få virussen, lyder det i et opsigtsvækkende interview.

»Nej, for jeg har været steder, der er meget værre som for eksempel under ebolaepidemien i 95. Jeg læner mig også op ad al den viden, man kan læse sig til. Det er meget farligere at gå over et fodgængerfelt i byen,« siger han til det svenske magasin Chef.

Det er en udtalelse, som vækker opsigt i de svenske medier.

I 2018 døde 34 gående personer i den svenske trafik. I 2019 døde 27 gående personer, viser tal fra den svenske trafikmyndighed.

I 2020 er 5.910 personer døde efter smitte med covid-19 i Sverige i 2020, skriver Expressen.

Udtalelse vækker ikke mindst opsigt, fordi andre europæiske lande lige nu har indført skrappe restriktioner.

I London er det fra lørdag forbudt at mødes med folk fra andre husstande indendørs. I Paris og fem andre storbyer i Frankrig indføres der udgangsforbud mellem klokken 21 og 06 – blot for at nævne et par eksempler.

Helt fra start har Sverige med Anders Tegnell i front valgt en strategi med færre og mildere restriktioner, end der har været i en lang række andre europæiske lande – herunder Danmark.

Og sammenlignet med Danmark, Norge og Tyskland, har covid-19 i Sverige kostet flere liv per 100.000 indbyggere.

Lige nu er smittetrykket i Sverige dog lavere end i Danmark, og Tegnell er trods en mindre stigning i antallet af smittede fortrøstningsfuld.

»Det her en sygdom, som er utilregnelig. Det er svært at vide, hvad der er rigtigt eller forkert, fordi den spredes så ujævnt. Men jeg tror fortsat på, at vi kan holde smitten på et håndterbart niveau,« siger han til Chef.

Expressen har bedt Sveriges svar på Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, uddybe Tegnells udtalelse.

Mener han virkelig, at den svenske trafik er farligere end coronavirus?

»Du skal forstå det som, at Anders Tegnell udsætter sig selv som person for en større risiko i trafikken (han cykler i myldretiden, red.), end han risikerer at blive alvorligt syg med covid-19,« skriver Folkhälsomyndigheten til Expressen:

»Udtalelsen var ikke ment som en sammenligning af risici for offentligheden, eller som en undervurdering af risikoen for covid i vores samfund, men en forklaring på, hvorfor han personligt ikke er bange for covid.«