Vores generation kan være den sidste, der ser regnskoven i Amazonas med egne øjne.

Det siger en af professorerne bag en ny, opsigtsvækkende undersøgelse til The Guardian.

Den tegner et dystert billedet af en meget nær fremtid, hvor mere end en femtedel af verdens økosystemer risikerer at kollapse væsentlig hurtigere end hidtil antaget.

»Det kan ske meget snart,« siger professor Simon Willcock fra forskningsinstitutionen Rothamsted Research.

Mere præcist inden for en livstid, lyder konklusionen på undersøgelsen, der ifølge The Guardian ventes at blive genstand for stor og ophedet debat.

Tidligere undersøgelser af økosystemers kollaps »peger på betydelige sociale og økonomiske omkostninger fra anden halvdel af det 21. århundrede«, siger medforfatter på undersøgelsen John Dearing.

»Vores fund peger på, at de omkostninger potentielt kan komme meget tidligere.«

Forskerne bag studiet har undersøgt, hvordan flere mindre faktorer såsom tørke og vandforurening tilsammen kan påvirke hinanden og fremskynde et sammenbrud.

Den metode står i modsætning til den, der er anvendt i de fleste tidligere studier, hvor man kun har regnet på én faktor ad gangen såsom eksempelvis klimaforandring eller skovrydning, bemærker forskerne.

Der er dog en positiv vinkel på historien, understreger professor Willcock. For det viser, at selv små forandringer i et økosystem kan have stor effekt:

»Hvis du fokuserer kræfterne positivt, kan du potentielt set opleve hurtig bedring.«