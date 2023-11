Det var en noget overraskende udmelding fra den øverstbefalende general i den ukrainske hær, der kom onsdag.

Og specielt én ting, bliver af en dansk ekspert kaldt for 'nærmest et mirakel'.

Der er tale om ingen ringere end general Valerij Zaluzhnyj, der siden krigens begyndelse i februar 2022 har opnået heltestatus i hjemlandet.

Det skyldes ikke mindst, at han som øverstkommanderende for de væbnede, ukrainske styrker har spillet en hovedrolle i at forsvare Ukraine fra den umiddelbare russiske invasion og siden har været afgørende for, at der er blevet genvundet territorium.

Derfor har de også vakt opsigt, at Zaluzhnyj i magasinet The Economist er gået ud med en meget ærlig og sober gennemgang af den nuværende situation i krigen, samt hvad Ukraine står og mangler, hvis de skal kunne vende det, Zaluzhnyj frygter er ved at udvikle sig til en statisk krig, der favoriserer Rusland.

Her kan man læse mere om, hvad Zaluzhnyj skriver, og hvad studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen mener om udmeldingen.

Netop Claus Mathiesen har gennemgået Zaluzhnyjs opråb og ønsker til fremtidig hjælp til Ukraine.

»Zaluzhnyj kritiserer ikke sine allierede som Zelenskyj gjorde. Han er ret objektiv og peger på de samme ting, som eksperter har gjort længe. Jeg ser det ikke som tiggergang,« siger den danske ekspert.

Og så har han bidt mærke i én meget specifik udmelding fra den øverstkommanderende general.

Den omhandler det, der finder sted i luften over Ukraine.

For netop luftherredømme anser Zaluzhnyj for den vigtigste ting, Ukraine skal have hjælp til at opnå fremadrettet.

Men måske ikke i den form, vi tænker her i Danmark, hvor vi under stor bevågenhed har doneret flere F-16-kampfly.

»Han nævner ikke F-16-fly med ét ord. I stedet nævner han droner. Det siger en del,« forklarer Claus Mathiesen.

I indlægget i The Economist kommer Zaluzhnyj i den forbindelse med én højst interessant udmelding.

»I begyndelsen af krigen havde vi 120 krigsfly. Af disse var kun en tredjedel brugbare,« skriver Valerij Zaluzhnyj.

Den oplysning er ikke bare ny for Claus Mathiesen. Den er også yderst opsigtsvækkende.

Det skyldes ikke mindst, at Rusland havde langt over 500 kampfly ved krigens begyndelse i februar 2022.

»Ukraine havde 40 fly, der virkede ved krigens start. Det er nærmest et mirakel, at Rusland ikke har fået luftherredømme, når Ukraine ikke havde flere fly fra start,« siger Claus Mathiesen.

»Det er virkelig imponerende, det Ukraine har gjort med det, de havde,« uddyber han.

Vi er nu mere end 20 måneder inde i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Endnu har ingen af de to lande opnået luftherredømme, hvilket gør det svært at avancere langt ind over fjendens linjer.

Og det er her, Ukraine har mest brug for hjælp, lyder det fra Zaluzhnyj.

»Den vigtigste ting er kampkraft i luften. Kontrol over luftrummet er essentielt for store operationer på jorden,« skriver han.

»Ruslands luftvåben har taget enorme tab, og vi har ødelagt over 550 luftforsvarssystemer, men de har stadig en betydelig fordel over os,« lyder det.