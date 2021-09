Hun opdagede ikke, hvad der var ved at ske bag hende, før hun pludselig mærkede en skarp smerte i sin ene balle.

Da hun vendte sig om, stod en mand ganske tæt på hende. Hun råbte, om han havde brændt hende med en cigaret.

Til det svarede han bare:

»Det føltes som et bistik, gjorde det ikke?«

Det var først meget senere, at amerikanske Katie Peters fandt ud af, hvad det var, hun i virkeligheden var blevet stukket med, da hun var ved at køre sin indkøbsvogn på plads i et supermarked i byen Churchton i delstaten Maryland. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Fox-mediet WTTG og Washington Post, efter den opsigtsvækkende sag har nået sin afslutning.

Hun havde den dag, 18. februar 2020, været ude for at handle i Christopher’s Grocery Store, da hun pludselig mærkede den skarpe smerte i sin balle.

Hun vendte sig mod manden, der havde stået bag hende, men hun vidste ikke, hvad han havde gjort. Hun valgte derfor at forlade stedet og køre hjem, mens hendes en balle føltes som om, den brændte.

Til WTTG har Katie Peters tidligere fortalt, at hun opdagede et lille, rødt mærke på huden, da hun kom hjem. Det lignede et mærke efter et stik. Samtidig lagde hun mærke til en våd substans på sine bukser.

Arkivfoto af Thomas Stemen fra anholdelsen af ham. Foto: Anne Arundel County Police Department Vis mere Arkivfoto af Thomas Stemen fra anholdelsen af ham. Foto: Anne Arundel County Police Department

Dagen efter begyndte området omkrig mærket at vokse og blive rødt, og hun tog derfor til et nærliggende hospital for at få hjælp.

»Jeg havde ingen anelse om, hvad der var i den nål. Det kunne være rottegift, hiv, trucks (slang for metamfetamin, red.). Jeg vidste det ikke,« har hun fortalt til mediet.

Hun fik derfor en recept på flere forskellige medicintyper, der kunne virke forebyggende.

Udover at tage på hospitalet kontaktede hun også politiet, som fik udleveret overvågningsvideoen fra supermarkedet. På billederne kunne de se, hvordan en mand havde gået meget tæt bag Katie Peters, og i det øjeblik, hun satte sin indkøbsvogn på plads, bumpede ind i hende – og samtidig stak hende med noget.

Tips fra borgere i lokalområdet førte politiet på sporet af den 52-årige lokale mand Thomas Bryon Stemen.

Betjentene fik en ransagningskendelse og gennemsøgte hans hjem og bil, hvor de fandt flere sprøjter med en sløret væske indeni.

En dna-test viste efterfølgende, at der var tale om sæd. Thomas Stemens egen sæd.

»Den tiltaltes handlinger var i sandhed forfærdelige,« fortæller statsanklager Anne Colt Leitess i en pressemeddelelse udsendt af Anne Arundel County.

»Han gik bevidst ud i vores samfund med det mål at begå overgreb på intetanende kvinder,« tilføjer hun.

I sidste uge faldt dommen i sagen. Thomas Stemen blev idømt ti års fængsel og derudover fem års overvåget prøvetid. Desuden skal han igennem narkotikabehandling og en mentalundersøgelse.

Han erkendte sig selv skyldig. Udover at have stukket Katie Peters, blev han også fundet skyldig i at have fulgt efter to andre kvinder, dog uden at have gjort yderligere, men ifølge politiet formentligt med samme intention om at stikke dem.

Det vides ikke, hvad motivet til at stikke kvinderne med indsprøjtningerne skal have været.