Britisk politi har fjernet 34 lig i en meget opsigtsvækkende sag i den engelske by Hull.

Sagen omhandler en lokal bedemandsforretning i den nordengelske by, hvor en mand og kvinde er blevet anholdt.

Det skriver Humberside Police i en pressemeddelelse, hvor de ellers ikke kommer nærmere ind på omstændighederne i den usædvanlige sag.

Manden er 46 år - og kvinden er 23 år - og de er personerne, der er anholdt på grund af mistanke om bedrageri og for at forhindre en anstændig begravelse. De blev anholdt i forbindelse med en undersøgelse af Legacy Independent Funeral Directors.

Bedemandsforretningen på Hessle Road blev lukket, mens betjentene udførte undersøgelser, og den lange række lig blev efterfølgende fjernet fra stedet.

Politet har efterfølgende haft afspærret området siden 6. marts.

»Som en del af vores undersøgelse kan vi fra i dag (søndag 10. marts) bekræfte, at 34 lig nu er blevet transporteret fra Legacy Funeral Directors beliggende på Hessle Road for at formelle identifikationsprocedurer kan finde sted,« skriver politet i pressemeddelelsen.

Politiet har i den forbindelse oprettet en telefonlinje, som bekymrede lokale og berørte kan benytte sig af.

Humberside Police har indtil videre fået over 350 opkald på telefonlinjen.