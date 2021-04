»Kom ud. Kom ud nu!«

En opsigtsvækkende sag fra USA, hvor en standsning af en bilist eskalerede og førte til trukne våben og brug af peberspray, har nu fået konsekvenser for en af de to betjente, der var involveret.

Det skriver Reuters på baggrund af en pressemeddelelse udsendt af byen Windsor i delstaten Virginia, som det hele udspillede sig i.

Hen over weekenden er videoklip – som blandt andet stammer fra betjentenes egne kropskameraer – fra hændelsen blevet delt igen og igen på de sociale medier, og flere har udtryk harme og vrede over betjentenes håndtering af sagen.

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

Blandt andet kan man i et klip høre, hvordan den 27-årige militærofficer Caron Nazario – som sidder inde i den bil, der er blevet standset – forklarer, at han ikke føler sig tryg:

»Jeg er helt ærligt bange for at stige ud af bilen,« siger han.

»Ja, det bør du også være. Kom ud. Kom ud nu!,« svarer den ene af betjentene, mens de begge står med deres pistoler rettet direkte mod ham, mens han sidder med sine hænder ud af vinduet på bilen.

På et senere tidspunkt vælger den ene betjent, som det nu har fået konsekvenser for, at finde en peberspray frem og bruge den i ansigtet på Caron Nazario – der er af sort og latinamerikansk afstamning. Fire gange trykker han på den.

Her ses et billede fra anholdelsen af Caron Nazario. Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Her ses et billede fra anholdelsen af Caron Nazario. Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

I pressemeddelelsen udsendt af byrådet i Windsor oplyses det, at man 'anerkender' de 'uheldige' hændelser, der fandt sted den 5. december mellem Caron Nazario og de to betjente fra Windsor Police Department ved navn Joe Gutierrez og Daniel Crocker.

Det oplyses, at man straks efter hændelsen indledte en efterforskning for at se, om der var blevet ageret korrekt:

»Ved slutningen af efterforskningen blev det konkluderet, at Windsor Police Departments politik ikke var blevet fulgt. Det resulterede i disciplinære handlinger og krav til hele afdelingen om yderligere træning fra begyndelsen af januar, hvilket fortsætter endnu i dag,« oplyses det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

»Siden dengang (i december, red.) er betjent Gutierrez også blevet fyret fra sit job.«

Foto: Windsor Police/Handout via Reuters Vis mere Foto: Windsor Police/Handout via Reuters

Videre slår byrådet fast, at man fortsat vil kigge nærmere på sagen sammen med Virginia State Police.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om sagen får konsekvenser for den anden betjent, der var involveret.

Caron Nazario har lagt sag an mod de to betjente og forlanger en million dollar i erstatning for deres behandling af ham, skriver Washington Post.

»Det går over min forstand, at de to betjente troede, at de kunne slippe afsted med det. Han (Caron Nazario, red.) gjorde alt det rigtige,« fortæller hans advokat, Jonathan Arthur.