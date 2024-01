Nye og opsigtsvækkende beskyldninger er nu kommet frem fra sagen mod den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epstein.

Beskyldninger som retter sig mod prins Andrew, Bill Clinton og Richard Branson.

Af de nye frigivne retsdokumenter fremgår det, at Epstein skulle have optaget sexvideoer, hvor prins Andrew, den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton og forretningsmanden Richard Branson havde sex med en kvinde.

Det skriver flere internationale medier, herunder Sky News og The New York Post.

Påstandene om sexvideoerne kommer fra Sarah Ransome, som selv hævder at være et af ofrene for det omfattende seksuelle misbrug af mindreårige, Jeffrey Epstein i 2019 blev anholdt og sigtet for.

»Da min veninde havde seksuel omgang med Clinton, prins Andrew og Richard Branson, blev sexvideoer faktisk optaget af Jeffrey (Epstein, red.) i hvert enkelt tilfælde,« skrev Sarah Ransome ifølge Sky News i en mail til en journalist fra The New York Post i 2016, som siden blev inddraget i sagsakterne.

Veninden ønsker ifølge Sarah Ransome ikke at stå frem og navngives derfor ikke.

»Gudskelov lykkedes det hende at få fat i nogle optagelser af de filmede sexvideoer, som tydeligt identificerer Clintons, prins Andrews og Bransons ansigter, mens de har seksuel omgang med hende,« lyder det videre fra Sarah Ransome i mailen, der indgår i sagsakterne fra 2016.

Sarah Ransome, som selv skulle have været et af Jeffrey Epsteins ofre, hævder, at Epstein optog flere sexvideoer, hvor hendes veninde havde samleje med prins Andrew, Bill Clinton og Richard Branson. Foto: David Dee Delgado/AFP/Ritzau Scanpix

Jeffrey Epstein skulle ikke selv kunne ses i videoerne.

Finansmanden Richard Branson afviser Sarah Ransomes påstande.

Bransons talskvinde henviser til en artikel fra The New Yorker fra 2019, hvor Ransome skulle have indrømmet, at sexvideoerne var det pure opspind fra hendes side.

»Vi kan bekræfte, at Sarah Ransomes påstande er grundløse og uden hold i virkeligheden,« siger talskvinden ifølge Sky News.

Unge kvinder fotograferet på Jeffrey Epsteins private ø St James i 2006. Foto: Retsfoto

Firmaet, som repræsenterer Jeffrey Epsteins advokat, Alan Dershowitz, fremhæver påstandene om sexvideoerne som bevis for, at Sarah Ransome 'åbenlyst mangler troværdighed'.

Sarah Ransome vidnede i sagen mod Jeffrey Epsteins kæreste Ghislaine Maxwell, som i 2022 blev dømt til 20 års fængsel for at have hjulpet Epstein med seksuelt at misbruge mindreårige piger i det, dommeren kaldte et 'rædselsregime', der påførte ofrene 'uoprettelig skade'.

Prins Andrew har nægtet alle beskyldninger mod sin person.

Virginia Giuffre har tidligere afsluttet en sag mod prins Andrew. Beløbets størrelse kendes endnu ikke, men menes at være i den meget høje ende. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

I 2022 undgik han en offentlig retssag ved at betale et ukendt beløb til Virginia Giuffre, der anklagede prinsen for seksuelt misbrug, da hun var 17 år gammel.

Det britiske kongehus har ikke kommenteret dokumenterne, hvor prinsen nævnes.

Prins Andrew har siden 2019 ikke været en del af de 'arbejdende royale', ligesom han mistede sin titel af kongelig højhed grundet sit venskab med Epstein.

Jeffrey Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019, mens han ventede på at blive stillet for en dommer i den omfattende sag om menneskehandel og misbrug af mindreårige, han var sigtet i.

Dødsårsagen blev senere fastslået til at være selvmord.

Politiet har tidligere bekræftet, at der ikke bliver lanceret en ny efterforskning på baggrund af retsdokumenterne, som nu ser dagens lys.