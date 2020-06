Endnu engang er der kommet opsigtsvækkende oplysninger ud fra efterforskningen om den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen.

Denne gang stammer det fra en ransagning fra 28. april, efter Tom Hagen var blevet anholdt og sigtet for drabet på sin hustru.

Det er norske VG, som erfarer de nye oplysninger.

Her fremgår det, at man ved ransagningen 28. april angiveligt fandt underskrevne skilsmissepapirer.

Men ifølge VG's kilder, så skulle det kun have været Anne-Elisabeth Hagen, som har underskrevet papirerne, mens Tom Hagens underskrift manglede.

VG skriver yderligere, at papirerne er dateret flere år før, milliardærfruen forsvandt 31. oktober 2018 i parrets hjem.

Norsk politi har angiveligt arbejdet med en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen ville skilles fra sin ægtemand, som er en af Norges rigeste mænd.

Tom Hagen skal selv have afvist over for politiet, at han og fruen på noget tidspunkt har snakket reelt om en eventuel skilsmisse.

Og Tom Hagens advokat, Svein Holden, siger til VG, at han ikke har set de omtalte skilsmissepapirer. Han bekræfter dog, at Hagen-parrets ægteskab har haft op- og nedture.

»Ægteskabet mellem Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen har - som de fleste ægteskaber - gode og dårlige dage. Spørgsmålet om skilsmisse har været oppe at vende mellem de to, men det kom aldrig så langt, at det blev diskuteret som et reelt alternativ.«

»Det, du refererer til, ligger næsten 10 år tilbage i tiden, og det var en vanskelig periode i deres ægteskab. Men de kom sammen gennem dette, hvilket førte til, at ægteskabet blev mere robust,« lyder det fra advokaten i en SMS til mediet.

Politiet har ikke ønsket hverken at be- eller afkræfte oplysninger om skilsmissepapirerne over for VG.