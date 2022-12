Lyt til artiklen

Sket er sket. Og de fortryder.

I stor stil tilsyneladende.

Nej, det er ikke Danseorkestret men i stedet briterne, som godt seks et halvt år efter Brexit-afstemningen i 2016 nu ser ud til at have ombestemt sig i forhold til beslutningen om at forlade EU.

I hvert fald viser britiske YouGov-målinger som rapporteret af Politiken i større og større grad, at briterne nu mener, at Brexit var en decideret fejl.

I den seneste måling har 56 procent svaret bekræftende på, at beslutningen om at forlade EU var en fejl. Det er den højeste andel, man har målt siden afstemningen i 2016.

Samtidig er andelen af adspurgte briter, som mener, at Brexit var det rigtige, faldet til rekordlavt niveau, nemlig 32 procent.

Og faktisk har hele hver femte af de oprindelige Brexit-tilhængere nu ombestemt sig, konkluderer YouGov.

»Nærmest uanset hvad er et stort opgør på vej. Et opgør med Brexit i den nuværende form. Spørgsmålet er bare, hvornår det kommer og i hvilken form,« spår B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som har base i London.

»Målingerne bekræfter, at folkestemningen i den grad er vendt. Mange briter, også i den politiske top, troede på, at hvad man ville tabe i samhandel med EU, kunne man nemt vinde ved at lave aftaler med andre markeder,« siger han.

»Men det har vist sig at være mere end vanskeligt, og lige nu er det svært at få øje på nogen som helst økonomisk fordel for briterne ved Brexit,« siger Jakob Illeborg.

Alligevel skal hverken briter eller anglofile danske EU-tilhængere gøre sig forhåbninger om en snarlig britisk tilbagevenden til EU, vurderer han.

»Alt peger på, at det nuværende oppositionsparti Labour vil vinde det næste valg. Men partiet har ikke tænkt sig at gå til valg på en u-vending i forhold til EU,« siger Jakob Illeborg.

»Det er ikke særligt visionært, men vurderingen hos Labour-leder Keir Starmer er tilsyneladende, at en kommende valgsejr lige nu er så sikker, at der ikke er nogen grund til at risikere noget ved at ændre kurs i EU-spørgsmålet,« konstaterer han.

Jakob Illeborg mener derfor tidligst at en omgørelse af Brexit tidligst vil kunne komme på tale i forbindelse med et endnu senere britisk parlamentsvalg.